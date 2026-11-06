Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe – Cambios en los accesos y desvíos
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se mantienen modificaciones en la circulación para ingresar al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe, a través de la nueva traza norte. En tanto, la mano con sentido hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RP 1 – Precaución por la presencia de animales sobre la calzada
En el norte provincial, la crecida del río Paraná genera complicaciones para la circulación sobre la Ruta Provincial 1.
En distintos sectores hay personas que trasladan ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
RN A012 – Cortes y desvíos por trabajos viales
Continúan las tareas de reparación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional A012. Por este motivo, permanece cortada para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Se implementan desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.
RN 178 – Corte total a la altura de Armstrong
Vialidad Nacional continúa con los trabajos de reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178, a la altura de Armstrong.
Por las tareas permanece interrumpida la circulación en el tramo comprendido entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9). Los vehículos deben utilizar como alternativa la Ruta Provincial 15, que corre de manera paralela.
Las obras incluyen la demolición y reconstrucción de la losa superior dañada. Según lo previsto por Vialidad Nacional y el 7º Distrito Santa Fe, el objetivo es restablecer el tránsito hacia mediados de noviembre.