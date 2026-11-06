Según las estadísticas preliminares del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) del Gobierno provincial, con corte a los primeros días de noviembre de 2026, ya hubo 37 muertes en accidentes viales en el Depto. La Capital. Si se compara ese número con los datos de 2025, los decesos en rutas y calles fueron 38.
Epidemia en dos ruedas: en lo que va de este año, las muertes sobre motos ya superaron a las de todo 2025
En 2025 hubo 25 motociclistas fallecidos, contra 26 de los decesos a noviembre de 2026 dentro del Depto. La Capital. Los datos preocupan, e insisten con la prevención. vial En el Depto. Rosario, llamativa cantidad de muertes de peatones y ciclistas.
Es decir que, aun faltando dos meses para que termine este año, las trágicas estadísticas muestran una paridad en el número de personas fallecidas al comparar interanualmente este período inconcluso con el 2025.
De las 37 muertes computadas a los primeros días de noviembre, 26 fueron de motociclistas, 7 de automovilistas (coches particulares, camiones, pickups/utilitarios) y, en 4 ocasiones, los decesos tuvieron como trágicos protagonistas a peatones y ciclistas.
Con todo, las muertes de motociclistas representan el 71 %; las de automovilistas, el 19 %; y las de peatones/ciclistas, el 11 %, siempre dentro del Depto. La Capital. Lo más preocupante: en 2025 hubo 25 motociclistas fallecidos contra 26 de los registrados en lo que va de 2026, aun con dos meses pendientes para su culminación.
Epidemia sobre dos ruedas
“Estamos transitando una epidemia vial sobre dos ruedas (por las muertes de motociclistas en el tránsito). Ante esto, para hablar de prevención en seguridad vial lo primero que debemos hacer es poner en relieve el valor de la vida”, le había dicho a El Litoral Franco Romanello, presidente de Factor Vial y referente en la materia.
Ese hacer valer la vida no es solo acatar las normas de tránsito, sino “ser más empáticos en el ecosistema vial con respecto a otros conductores”, adujo. Dio un dato: “El 55% de los motociclistas no tiene equilibrio real en su moto. Y quien anda en moto no es el ‘enemigo’: debemos amigarnos con éste para una movilidad segura”.
Qué pasó en 2025
El año pasado, en la bota santafesina hubo un total de 356 muertes por accidentes viales. De ese total, 164 fueron decesos de motociclistas, lo que representó un 46 %. Las motos están en lo más alto del trágico podio. Además, los fallecimientos sobre dos ruedas se incrementaron casi un 8 % de 2024 a 2025, mientras que los peatones registraron un aumento del 20 %.
Los usuarios de ciclomotores “continúan siendo el grupo más afectado, con 164 fallecidos en 2025, y representan el 46,1 % del total de víctimas fatales del año. Le siguen los usuarios de automóvil, con 66 fallecidos (18,5 %)”, puntualizaba el informe elaborado por la APSV.
A lo largo de los años “se ha verificado que las personas que se movilizan en estos vehículos (motos) presentan altos niveles de exposición y vulnerabilidad, lo que se traduce en una mayor proporción de víctimas fatales”, agrega el informe de la Agencia de 2025.
Y apunta luego que la franja etaria de 15 a 39 años abarca el 66,5 % de los casos de motociclistas fallecidos. “Esta concentración indica que los motociclistas jóvenes y adultos jóvenes constituyen un grupo prioritario para las políticas de prevención y seguridad vial”.
En Rosario
El departamento de la provincia de Santa Fe que mayor cantidad de accidentes fatales de tránsito concentra es Rosario. En lo que va de 2026, con corte a los primeros días de noviembre, hubo 63 fallecidos en accidentes viales (en 2025, el número consolidado de víctimas fatales fue de 97).
Del total de decesos en lo que va de este año, y tras analizar el mapa georreferenciado con los datos preliminares elaborado por el Observatorio Vial, son 35 las muertes en accidentes donde se vieron involucrados motociclistas; y 15 las muertes en relación con autos particulares, camiones, pickups/utilitarios y transporte público (colectivos).
En 2025 hubo 356 víctimas fatales en la provincia: en Rosario se reportaron 97. Dentro de ese total de fallecidos, 43 circulaban en moto al momento del siniestro. Es decir que los motociclistas representaron en el departamento del sur provincial el 45 % de las muertes en accidentes viales, en línea con la proporción de toda la provincia.
Pero el otro dato preocupante es la cantidad de muertes registradas en lo que va de 2026 en el departamento Rosario donde se vieron involucrados peatones y ciclistas: a los primeros días de noviembre ya son 13 los fallecidos. Es decir que la proporción sobre el total de muertes viales en ese departamento es del 14 %.