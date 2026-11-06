Datos oficiales

Epidemia en dos ruedas: en lo que va de este año, las muertes sobre motos ya superaron a las de todo 2025

En 2025 hubo 25 motociclistas fallecidos, contra 26 de los decesos a noviembre de 2026 dentro del Depto. La Capital. Los datos preocupan, e insisten con la prevención. vial En el Depto. Rosario, llamativa cantidad de muertes de peatones y ciclistas.