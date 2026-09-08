Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducción de calzada por obras
Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 14, altura de San Lorenzo. Ingresando a AP01 desde RN A012.
Autopista Santa Fe - Rosario
En el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido
RN AO12 | Desvíos para tránsito liviano
Los vehículos livianos pueden utilizar los accesos habilitados para los barrios ubicados al norte y al sur de la AO12.
Desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán también se mantiene habilitada la circulación para tránsito liviano.
RN AO12 | Restricciones para tránsito pesado
Los camiones sólo podrán ingresar al Parque Industrial de Roldán por la AO12 y la RN 1V 09.
Está prohibida la circulación de tránsito pesado por la AO12 entre la RN 1V 09 y la RN 34, excepto para los vehículos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
RN AO12 | Corte total en RN 34
Continúa el corte total en la intersección de la RN AO12 y la RN 34, debido al inicio de trabajos de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Los conductores deberán utilizar los desvíos establecidos y respetar la señalización.
RN AO12 | Trabajos y cortes progresivos
Se realizan tareas de reparación de calzada en el intercambiador de la RN AO12 con la Autopista Rosario-Buenos Aires.
Habrá cortes progresivos en distintos sectores a medida que avance la obra. La zona estará señalizada con cartelería y banderilleros.
Se recomienda circular con precaución y prever posibles demoras.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los cambios de circulación por las obras del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo se desvía por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, la mano hacia Santa Fe está desviada a la altura del distribuidor de CILSA. Un tramo de unos 200 metros funciona con doble sentido de circulación.
Se recomienda extremar la precaución y prever demoras mayores a las habituales.
Alternativa para evitar demoras
Quienes necesiten viajar entre Santa Fe y Santo Tomé pueden considerar la Autopista Rosario-Santa Fe como alternativa, especialmente durante los horarios de mayor circulación.
Corte total de calles
Monseñor Zaspe, entre 4 de Enero y 1° de Mayo: corte de 9:00 a 12:00 hs. Responsable: ASSA. Sin desvío de colectivos.
Roque Sáenz Peña 2477, entre Tucumán y 1° Junta: corte de 7:00 a 12:00 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Rotonda de la Mujer (sentido hacia el Puente Colgante): corte de 8:00 a 17:00 hs, por un tiempo estimado de 4 días. Responsable: Administración. Con desvío de colectivos.
Reducciones de calzada
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Santiago de Chile, entre Gral. Mosconi y Moreno: desde las 00:00 hs. Responsable: Administración (bacheo municipal). Sin desvío de colectivos.
Urquiza y Bv. Pellegrini: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA – Colector General. Sin desvío de colectivos.
25 de Mayo, intersección con Bv. Pellegrini (cantero central): desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA – Colector General. Sin desvío de colectivos.
Roque Sáenz Peña, entre Tucumán y 1° Junta: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Laprida y Gutiérrez: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
25 de Mayo, entre Junín y Suipacha: de 9:00 a 14:00 hs. Responsable: ASSA. Sin desvío de colectivos.
Desvíos de colectivos
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero
* Línea 16 (ida): San Jerónimo → 3 de Febrero → 4 de Enero → recorrido habitual.
Laprida y Gutiérrez
* Línea 16 (ida): recorrido habitual por Av. Almirante Brown → Bv. Mutis → Laprida → recorrido habitual.
Roque Sáenz Peña 2477, entre Tucumán y 1° Junta
* Línea 9 (ida): Roque Sáenz Peña → Tucumán → San José → Mendoza → recorrido habitual.
Rotonda de la Mujer
* Línea 13 (vuelta): recorrido habitual → Puente Oroño → Ruta 168 → salida por colectora Maestro Alfredo Bravo hacia Alto Verde → Demetrio Gómez → recorrido habitual.
Aclaración: desde las 8:00 hasta las 17:00 hs no se podrá tomar la Rotonda de la Mujer desde Ciudad Universitaria hacia Alto Verde.