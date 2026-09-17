Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por las obras de construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y sus accesos, continúan los desvíos y modificaciones en la circulación para acceder al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por las calles Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe, que utiliza la traza norte recientemente construida.
La mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Se solicita circular con extrema precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial. También se recomienda prever demoras superiores a las habituales y, como alternativa, utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
RN A012: cortes y desvíos por obras
Continúan los trabajos de mantenimiento vial sobre la RN A012 y RN 34, en el tramo comprendido entre RP 25 (Camino de la Cremería) y la vieja ruta 9, en sentido hacia Ricardone.
El sector permanece con corte total y los conductores deben respetar la cartelería y las vallas colocadas en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.
Además, se realizan trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires. Allí habrá cortes progresivos en distintos sectores, de acuerdo con el avance de las tareas.
Los puestos estarán señalizados con cartelería y banderilleros. Se recomienda prever demoras y respetar las indicaciones del personal vial.
Restricciones para el tránsito pesado
En la RN A012 se mantiene la restricción para camiones entre RN 1V 09 y RN 34, con excepción de aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
Los vecinos de los barrios ubicados al norte de la A012 cuentan con un camino alternativo paralelo a la ruta, habilitado únicamente para vehículos livianos.
Para los barrios ubicados al sur, el ingreso y egreso se realiza por la banquina habilitada sobre la A012, también exclusivamente para vehículos livianos.
El tránsito pesado que se dirija al Parque Industrial de Roldán podrá acceder por A012 y RN 1V 09. El tránsito liviano podrá circular desde RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial.
RP 2: circulación alternada por una alcantarilla
En la RP 2, a la altura de Campo Garay, departamento 9 de Julio, se detectó el hundimiento de una alcantarilla que atraviesa la calzada.
Por este motivo, la circulación se realiza de manera alternada. Durante esta jornada, personal de Vialidad Provincial trabajará en la reparación.
Autopista Santa Fe - Rosario
Desde el KM 119 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución
Cortes y desvíos por triatlón
Corte previsto: Bajada Alem / Laprida y Bv. Gálvez.
Horario: 11:00 a 12:00 h
Actividad: Reconocimiento de circuito en bicicleta.
Circuito: Parador SFE, Av. Costanera Este → Puente Colgante → Av. de los Siete Jefes → retorno en primera isleta → Rotonda ASSA → Puente Colgante → Costanera Este.
Armado zona de llegada: corte de Av. Costanera Este, mano oeste. La mano este de Av. Costanera Este funcionará como doble mano de circulación.
Horario: desde el 17/09/2026 a las 17:00 h. hasta el 18/09/2026 a las 17:00 h.