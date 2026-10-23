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Emergencia hídrica en Santa Fe

Alto Verde: capacitan a voluntarios para armar módulos habitacionales

Estudiantes de la UNL y voluntarios se forman junto a la ONG TECHO para colaborar con las cuadrillas municipales en el montaje de estructuras temporales ante probables crecidas por El Niño.

Cuadrillas de trabajo avanzan en la colocación del aislante y las chapas del techo en los módulos de emergencia en Alto Verde.Cuadrillas de trabajo avanzan en la colocación del aislante y las chapas del techo en los módulos de emergencia en Alto Verde.
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La Municipalidad de Santa Fe continúa ejecutando medidas preventivas e infraestructura de resguardo en el marco de la planificación ante eventuales contingencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño. En esta oportunidad, en el predio ubicado sobre calle Demetrio Gómez, en acceso a Alto Verde y a 300 metros del puente Héroes de Malvinas, se iniciaron las tareas de capacitación técnica y el ensamblado de las primeras unidades que integrarán el Centro de Asistencia Integral.

Integrantes de la ONG TECHO brindan la capacitación técnica a estudiantes y voluntarios dentro del prototipo de módulo habitacional.Integrantes de la ONG TECHO brindan la capacitación técnica a estudiantes y voluntarios dentro del prototipo de módulo habitacional.

El proyecto prevé una capacidad inicial para 78 módulos habitacionales de madera de 6×3 metros, elevados sobre pilotes para aislar las estructuras de la humedad del suelo. El espacio está diseñado para brindar alojamiento, contención y servicios esenciales a vecinos que eventualmente deban abandonar sus hogares ante crecidas del río, con especial foco en familias de La Vuelta del Paraguayo, sector que no cuenta con la protección del sistema de defensas.

Actualmente no se registran familias evacuadas y el río permanece por debajo del nivel de alerta, por lo que los trabajos se ejecutan de manera anticipada. Cabe remarcar que la intervención se concreta a partir de convenios firmados entre la Municipalidad y la ONG internacional TECHO para la provisión de un total de 120 módulos. Además de las unidades habitacionales, el predio contará con dos módulos plegables destinados a sanitarios, comedores, áreas logísticas, gestión de residuos y talleres culturales.

Un operario trabaja en los detalles finos de las aberturas de los módulos que integrarán el Centro de Asistencia Integral.Un operario trabaja en los detalles finos de las aberturas de los módulos que integrarán el Centro de Asistencia Integral.

Al respecto, la subdirectora del Ente Autárquico Santa Fe Hábitat, Natalia Fantino, destacó que “es la segunda experiencia de construcción que tenemos con TECHO mediante un convenio marco y este acuerdo específico nos permite ampliar las prácticas de hábitat”. En esa línea, la funcionaria aseguró que “contar con el acompañamiento de una institución social tan importante, con módulos habitacionales de emergencia ya probados y estudiados en distintos países, es para nosotros una garantía de eficiencia, rapidez y durabilidad”.

En paralelo, la preparación del terreno en Alto Verde se complementa con el monitoreo hidrometeorológico permanente que lleva adelante el equipo municipal de Gestión de Riesgos en coordinación con el Gobierno provincial e instituciones técnicas como el Instituto Nacional del Agua (INA).

Voluntariado joven y experiencia constructiva

La jornada de capacitación contó con la participación de estudiantes de diversas facultades de la UNL, quienes se sumaron a través del registro de voluntarios habilitado en la web municipal frente al fenómeno de El Niño.

Sobre el trabajo territorial, el integrante del equipo nacional de operaciones de TECHO Argentina, Santiago de la Roca, celebró la articulación con el sector público: “Es para celebrar este tipo de decisiones de prevención y cuidado para familias afectadas por la crisis climática. Vinimos puntualmente a explicar técnicamente cómo se levanta la vivienda para que quede como un producto habitable y seguro. Cualquier persona, no importa la edad ni lo que estudie, tiene utilidad, puede poner las manos al servicio y aprender haciendo”.

Estudiantes de la UNL y voluntarios observan las especificaciones técnicas del suelo de madera elevado durante la instrucción práctica.Estudiantes de la UNL y voluntarios observan las especificaciones técnicas del suelo de madera elevado durante la instrucción práctica.

Frente a la oportunidad de formarse y colaborar con la comunidad, Delfina Coni, estudiante de Arquitectura en FADU-UNL, expresó: “Nos informaron desde la facultad que podíamos anotarnos y me pareció muy interesante participar en la construcción, poder ayudar y también aprender al estar relacionado con mi carrera”.

En la misma línea, Renata Mocchetti, alumna de la Facultad de Bioquímica, concluyó: “Me sumé buscando capacitaciones sobre el tema del Niño con la Municipalidad; me pareció un tema muy importante de abordar y me incorporé para ver qué podía aportar”.

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