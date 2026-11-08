Educación y acción social

UPCN inauguró una Sala de Estudio en su Residencia Estudiantil del Club de Campo

El nuevo espacio lleva el nombre de “Beatriz Liliana Weisemberg” y fortalece las condiciones de estudio de los jóvenes del interior provincial que se alojan gratuitamente en la residencia que el sindicato mantiene en Colastiné Norte.