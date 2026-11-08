La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Santa Fe, inauguró una nueva Sala de Estudio en su Residencia Estudiantil, ubicada en el Club de Campo Alberto Maguid, en Colastiné Norte.
UPCN inauguró una Sala de Estudio en su Residencia Estudiantil del Club de Campo
El nuevo espacio lleva el nombre de “Beatriz Liliana Weisemberg” y fortalece las condiciones de estudio de los jóvenes del interior provincial que se alojan gratuitamente en la residencia que el sindicato mantiene en Colastiné Norte.
El espacio lleva el nombre de “Beatriz Liliana Weisemberg”, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la organización sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores.
La nueva sala cuenta con capacidad para 20 estudiantes y está disponible las 24 horas, ofreciendo un ambiente especialmente acondicionado para la lectura, la concentración y el desarrollo de actividades académicas.
Una oportunidad para estudiar lejos de casa
La Residencia Estudiantil de UPCN constituye uno de los beneficios sociales más importantes que la organización ofrece a las familias de sus afiliados del interior provincial.
Destinada a hijos e hijas de empleados públicos afiliados del interior de la provincia de Santa Fe que deciden continuar sus estudios terciarios o universitarios en la capital provincial, brinda alojamiento gratuito y las condiciones necesarias para acompañarlos durante su formación.
La residencia funciona dentro del Club de Campo Alberto Maguid, donde los jóvenes encuentran no solamente un lugar para vivir, sino también un entorno de convivencia, compañerismo y contención.
Para muchas familias del interior, afrontar los costos de alojamiento de un hijo que estudia en otra ciudad representa un esfuerzo económico significativo. En ese contexto, la residencia se convierte en una herramienta concreta para facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior.
Un espacio que también reconoce una trayectoria
La denominación de la nueva Sala de Estudio constituye, además, un reconocimiento a Beatriz Liliana Weisemberg, cuya trayectoria estuvo vinculada a la actividad sindical, la formación sindical y profesional, la defensa de los derechos laborales y la participación de las mujeres en las organizaciones gremiales.
De esta manera, el nuevo espacio conjuga dos valores fundamentales: la educación como herramienta de crecimiento y el reconocimiento a quienes contribuyeron a fortalecer los derechos de los trabajadores.
El compromiso de UPCN con las nuevas generaciones
Bajo la conducción de su secretario general, Jorge Molina, UPCN Santa Fe continúa desarrollando políticas de acción social destinadas a acompañar a los trabajadores públicos y sus familias en distintas etapas de la vida.
La Residencia Estudiantil es una expresión de ese compromiso, porque permite que jóvenes de diferentes localidades santafesinas puedan proyectar su futuro profesional contando con el respaldo de la organización sindical.
La inauguración de la Sala de Estudio “Beatriz Liliana Weisemberg” representó un nuevo paso en el fortalecimiento de este servicio, que trasciende el alojamiento y se consolida como un espacio de oportunidades, formación y crecimiento.
Una iniciativa que reafirma que invertir en educación es también invertir en el futuro de las familias trabajadoras y de toda la comunidad santafesina.