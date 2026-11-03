La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) llevó adelante la asunción de las nuevas autoridades de su Consejo Directivo Nacional para el período 2026-2030, elegidas democráticamente en las elecciones realizadas el pasado 9 de abril.
UPCN renovó sus autoridades nacionales y provinciales para el período 2026-2030
La entidad sindical inició un nuevo ciclo institucional con la participación de dirigentes de diversas provincias y la ratificación de sus metas gremiales.
El encuentro contó con la participación de los Secretarios Generales de las distintas seccionales del país y se desarrolló en el marco de una nueva etapa institucional de la organización sindical, encabezada a nivel nacional por Andrés Rodríguez.
La Seccional Santa Fe estuvo representada por su secretario general, Jorge Molina, quien asumió como secretario gremial del Consejo Directivo Nacional, reafirmando su participación y compromiso con la conducción de UPCN a nivel nacional.
También participaron de la reunión Hugo Rodríguez, Marcelo Silvestro, Marilin Ibarlín y Matías Molina, integrantes de la conducción santafesina que forman parte del Consejo Directivo Nacional.
Renovación de autoridades en Santa Fe
En este mismo proceso de renovación institucional, también asumieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva de UPCN Seccional Santa Fe para el período 2026-2030, con Jorge Molina al frente de la conducción provincial y Rosana Zamora en la Secretaria Adjunta.
Esta nueva etapa representa la continuidad de un proyecto sindical basado en la defensa de los derechos laborales, la cercanía con los afiliados, la ampliación de beneficios y servicios y el fortalecimiento de la presencia territorial de UPCN en toda la provincia.
Con una conducción renovada, tanto a nivel nacional como provincial, UPCN reafirma su compromiso de seguir construyendo una organización sindical fuerte, democrática, participativa y presente en cada lugar de trabajo.