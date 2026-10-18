Celebrada presencia del escritor en Santa Fe

Rafael Oteriño en FILSF: "La poesía es la creación de una realidad distinta"

El Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF) se llevó a cabo la segunda semana de octubre y dejó como impronta un bagaje literario amplio y la posibilidad de seguir construyendo. El presidente de la Academia Argentina de Letras participó del festival y compartió su visión sobre la literatura y la poesía en la actualidad.