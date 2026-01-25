El municipio refuerza la vacunación itinerante para adultos mayores y personas de riesgo en Santa Fe

La campaña de vacunación itinerante #ModoVacuna sigue avanzando en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia de salud pública que busca acercar las vacunas a la comunidad, especialmente a los sectores más vulnerables.
La campaña está dirigida principalmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo, con el objetivo de ampliar la cobertura contra la gripe, la neumonía y completar esquemas del calendario nacional.
Impulsada por la Municipalidad en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia, la iniciativa apunta a reforzar la prevención de enfermedades respiratorias y garantizar el acceso equitativo a la vacunación gratuita.
En el marco de este programa, durante los próximos días se instalarán dispositivos sanitarios en espacios de alta concurrencia, donde personal de salud aplicará vacunas contra la gripe y la neumonía, además de controlar y completar los esquemas del carnet de vacunación para quienes lo necesiten.
La propuesta está especialmente orientada a adultos mayores de 65 años y a personas con factores de riesgo, aunque también podrán acercarse vecinos que deseen regularizar sus dosis pendientes.
Desde el municipio detallaron el cronograma previsto para esta semana, que contempla distintos puntos estratégicos de la ciudad. El martes 27, el dispositivo itinerante estará presente en la colonia de verano para adultos del complejo Piedras Blancas, en el horario de 9 a 11, facilitando el acceso a quienes participan de actividades recreativas en ese espacio.
El jueves 29, la campaña se trasladará al Cementerio Municipal, donde se vacunará de 9 a 14, aprovechando la circulación constante de personas durante gran parte del día.
En tanto, el sábado 31, el equipo de salud se instalará en la vecinal El Tránsito, también de 9 a 11, para acercar la vacunación a los vecinos del barrio y zonas aledañas.
La modalidad itinerante permite llegar a personas que, por distintos motivos, tienen dificultades para asistir a los centros de salud, ya sea por cuestiones de movilidad, horarios o falta de información.
En todos los casos, la atención es gratuita y sólo se solicita concurrir con DNI, para facilitar el registro y control del historial de vacunación.
El programa #ModoVacuna se enmarca en una estrategia sanitaria más amplia, cuyo objetivo es alcanzar una cobertura mínima del 70% en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad que presenten factores de riesgo, en las zonas consideradas prioritarias por las autoridades sanitarias.
Entre los factores de riesgo se incluyen enfermedades crónicas como diabetes, afecciones respiratorias o cardíacas, inmunodepresión, obesidad y otras condiciones que aumentan la posibilidad de desarrollar complicaciones graves frente a infecciones respiratorias.
En estos grupos, la vacunación resulta una herramienta clave para reducir hospitalizaciones y cuadros severos, especialmente durante los meses de mayor circulación viral.
Desde el área de Salud municipal remarcaron la importancia de la vacuna antigripal, que debe aplicarse todos los años, y de la vacuna contra el neumococo, indicada principalmente en adultos mayores y personas con determinadas patologías.
Asimismo, se recordó que el dispositivo también permite revisar el carnet y completar vacunas del Calendario Nacional, fortaleciendo la protección integral de la población.
Para quienes no puedan acercarse a los puntos itinerantes, continúa vigente la posibilidad de concurrir al centro de salud más cercano, donde profesionales podrán evaluar el estado del carnet de vacunación y aplicar las dosis correspondientes. En todos los casos, la atención se realiza sin turno previo.
Desde el municipio insistieron en que la vacunación es una medida segura, eficaz y gratuita, fundamental para cuidar la salud individual y colectiva. Además, destacaron el rol de la articulación con la Provincia para sostener políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a la prevención.
Para más información o consultas, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 342 611 6585, donde recibirán asesoramiento sobre vacunación, requisitos y puntos de atención disponibles.