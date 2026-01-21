Contexto epidemiológico

Se confirmó la primera muerte por “supergripe” H3N2 en el país

El Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de un hombre de 74 años en Mendoza por influenza A H3N2, mientras los contagios de la variante subclado K se duplicaron en la última semana y ya se registran en 14 distritos del país.