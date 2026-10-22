Innovación médica en la región

El Centro Oncológico del Litoral presentó tecnología de vanguardia para el tratamiento del cáncer

Con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti y del director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, la institución celebró sus 38 años de trayectoria con la incorporación del acelerador lineal Varian Trilogy. Este equipamiento de alta precisión permite aplicar técnicas avanzadas, integrando además inteligencia artificial para optimizar los tratamientos.