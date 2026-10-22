Contenido realizado para Centro Oncológico del Litoral
El Centro Oncológico del Litoral presentó tecnología de vanguardia para el tratamiento del cáncer
Con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti y del director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, la institución celebró sus 38 años de trayectoria con la incorporación del acelerador lineal Varian Trilogy. Este equipamiento de alta precisión permite aplicar técnicas avanzadas, integrando además inteligencia artificial para optimizar los tratamientos.
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El Centro Oncológico del Litoral (COL) de la ciudad de Santa Fe marcó un nuevo hito en la atención médica de la región al presentar oficialmente su nuevo equipamiento de radioterapia de alta precisión, en un acto desarrollado en su sede central de calle Calchines al 1800. La institución, que lleva 38 años acompañando a pacientes en sus procesos de recuperación, dio a conocer la incorporación del acelerador lineal Varian Trilogy, un salto cualitativo para el sistema de salud regional.
El evento contó con la participación de directivos de la clínica, médicos, físicos médicos y personal técnico, junto a destacadas autoridades locales y del ámbito sanitario, entre ellos el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el director del Hospital José María Cullen, Bruno Moroni.
En el marco del anuncio, Celeste Romero Acuña, gerenta del COL, destacó el objetivo estratégico de esta inversión para la comunidad santafesina y la región: "La clínica está tratando de innovar, de traer tecnología a la ciudad de Santa Fe para que la gente no tenga que ir a Rosario o a Buenos Aires. Son equipos de alta precisión para el bienestar y la mejora de los pacientes".
A su vez, Romero Acuña hizo hincapié en el esfuerzo logístico y de capacitación que demandó la puesta en marcha de la nueva plataforma: "Esperamos mucho tiempo para tenerlo. Llevó tiempo la instalación del equipo, que se hizo por partes. Se tuvo que armar y luego se capacitó a todo el personal. Más allá de la inversión económica, la inversión en capital humano es también muy alta".
Precisión millonaria: SBRT, IGRT e inteligencia artificial
La plataforma Varian Trilogy es un acelerador lineal de electrones preparado para radioterapia conformada, IMRT (radioterapia de intensidad modulada) y aplicaciones estereotáxicas de alta complejidad. El físico médico del Centro Oncológico del Litoral, Nicolás Larragueta, explicó el funcionamiento técnico del aparato: "Este equipo es un acelerador lineal de electrones. Lo que hace es acelerar a alta velocidad los electrones para poder generar haces de energía que van a después impactar sobre el paciente para poder atacar al tumor físicamente. Hay unas patologías benignas también que se pueden tratar con este tipo de tecnología, pero principalmente se tratan tumores".
Uno de los principales diferenciales de la incorporación radica en su sistema de guía por imágenes en tiempo real. "El Varian Trilogy tiene algunas características que lo hacen importante para la aplicación en nuestra clínica, que son la posibilidad de tener incluido un sistema de imágenes de tomografía computada denominado Cone Beam CT. Es una tomografía que nos permite obtener la imagen del paciente al momento exacto del tratamiento", detalló Larragueta.
Y agregó sobre la técnica IGRT (Radioterapia Guiada por Imágenes): "Nos aseguramos de que estamos apuntando donde debemos. Hacemos imágenes en una técnica donde todos los días le tomamos imágenes al paciente para asegurar que estamos apuntando en el lugar correcto en cada aplicación".
A su vez, esta tecnología permite la aplicación de la SBRT (Radioterapia Estereotáxica Corporal), una modalidad extracraneal que administra dosis terapéuticas muy altas concentradas en volúmenes bien delimitados, reduciendo significativamente la cantidad de sesiones necesarias y protegiendo al máximo los tejidos y órganos sanos adyacentes.
Por otro lado, la institución incorporó herramientas de última generación en software y automatización. Larragueta precisó que se integró un sistema de registro y verificación (ARIA) que conecta la planificación de ECLIPSE con la máquina "sin que pueda haber error humano en el camino". Además, se adquirió un software de Inteligencia Artificial enfocado en la delimitación de estructuras de riesgo: "Hace un par de años los médicos lo hacían a mano con el mouse, dibujaban cada una de las estructuras, y ahora podemos hacer uso de las herramientas de inteligencia artificial de forma automática".
El especialista aclaró que la supervisión médica sigue siendo absoluta: "El médico después revisa esas estructuras y es el profesional el que dibuja sí o sí la estructura target, es decir, el volumen al que vamos a apuntar. Eso lo hace el médico, no el sistema de inteligencia artificial".
Con esta histórica incorporación, el Centro Oncológico del Litoral reafirma su liderazgo de casi cuatro décadas en la capital santafesina, consolidando una oferta terapéutica de nivel internacional para los pacientes de toda la provincia.