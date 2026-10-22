La Municipalidad de Rafaela fue reconocida este jueves por UNICEF en el marco de su participación en MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), una iniciativa que acompaña a los gobiernos locales en el desarrollo de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de niños y adolescentes.
UNICEF reconoció a Rafaela por su compromiso con la niñez y la adolescencia: qué significa la distinción
La localidad santafesina recibió un reconocimiento por su participación en el programa, que impulsa políticas públicas para garantizar los derechos de niños y adolescentes. El intendente Leonardo Viotti destacó el trabajo de los equipos municipales y pidió sostener estas iniciativas más allá de los cambios de gestión.
La distinción destaca el compromiso de la ciudad con la planificación y el fortalecimiento de acciones vinculadas a la salud, la educación, el acceso a los espacios públicos y la calidad de vida de las familias.
Durante el encuentro, el intendente Leonardo Viotti estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Hugo Morel, y el coordinador del área de Salud, Daniel Marfortt. Allí, agradeció el acompañamiento de UNICEF y del Gobierno de Santa Fe, además de reconocer la tarea de los trabajadores municipales. “Me toca hablar a mí, pero en realidad quienes han hecho el trabajo es el equipo que me acompaña principalmente, a quienes agradezco y reconozco en primer lugar”, expresó el mandatario.
Viotti destacó la necesidad de sostener las políticas públicas en el tiempo
Uno de los principales planteos del intendente estuvo relacionado con la importancia de que las iniciativas destinadas a la niñez y la adolescencia trasciendan los cambios de gobierno y se consoliden como políticas de Estado. En ese sentido, explicó que la participación en MUNA permitió organizar y fortalecer distintas acciones que la Municipalidad ya venía desarrollando, con herramientas para garantizar su continuidad.
El mandatario también hizo referencia al papel que cumplen los gobiernos locales en la atención de las necesidades de la población, especialmente por su contacto cotidiano con los vecinos. “Los municipios somos el primer nivel del Estado en donde más cercanía tenemos en la diaria y en las problemáticas que suceden en nuestras localidades”, afirmó.
A partir de esa cercanía, consideró fundamental que la gestión municipal no se limite a resolver las dificultades inmediatas, sino que también pueda anticiparse a las problemáticas y generar mejores condiciones de vida a largo plazo.
Al referirse a los desafíos que enfrenta Rafaela, Viotti destacó la necesidad de avanzar en políticas que permitan mejorar las oportunidades de las familias y garantizar el ejercicio de sus derechos. Entre los aspectos centrales mencionó el acceso a la salud, la educación y los espacios públicos, entendidos como componentes fundamentales para el desarrollo de niños y adolescentes.
Asimismo, señaló que el acompañamiento de UNICEF y del Gobierno provincial representa una oportunidad para fortalecer las capacidades de los equipos municipales. Según explicó, este trabajo conjunto permite que las iniciativas puedan “ordenarse, consolidarse y amplificarse”, favoreciendo su continuidad y alcance dentro de la comunidad.
Antes de finalizar, el intendente volvió a agradecer a las instituciones involucradas y destacó especialmente el compromiso de quienes llevan adelante las acciones desde las distintas áreas del Municipio.
Qué es MUNA y por qué UNICEF reconoció a Rafaela
MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia) es una iniciativa de UNICEF Argentina que busca incorporar la protección y garantía de los derechos de niños y adolescentes como una prioridad dentro de las agendas de los gobiernos municipales.
A través de este programa, UNICEF brinda acompañamiento técnico para diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas integrales, promoviendo una planificación que permita sostener las acciones a lo largo del tiempo.