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UNICEF reconoció a Rafaela por su compromiso con la niñez y la adolescencia: qué significa la distinción

La localidad santafesina recibió un reconocimiento por su participación en el programa, que impulsa políticas públicas para garantizar los derechos de niños y adolescentes. El intendente Leonardo Viotti destacó el trabajo de los equipos municipales y pidió sostener estas iniciativas más allá de los cambios de gestión.