La Municipalidad de Rafaela pondrá en funcionamiento operativo el SIV 360 a partir del 1.º de octubre, un sistema de monitoreo móvil que permitirá detectar y sancionar infracciones de tránsito, especialmente aquellas vinculadas con conducción peligrosa y maniobras que ponen en riesgo la seguridad vial.
De qué se trata el Sistema Inteligente Vial 360 que realizará multas en Rafaela
El SIV comenzará a utilizarse para detectar conducción peligrosa, maniobras como “willy”, falta de casco y escapes antirreglamentarios. Hernán Bo explicó que también permitirá generar pruebas para denuncias penales.
El jefe de Protección Vial y Comunitaria, Hernán Bo, explicó que durante los últimos meses se realizaron pruebas técnicas y que, finalizado el período inicial de evaluación, comenzarán las constataciones formales.
“Fue creado y pensado para resolver la problemática de la nocturnidad, o por lo menos para abordarla, que es la conducción peligrosa y las maniobras que ponen en riesgo la vida de los conductores de motocicleta”, señaló.
En una primera etapa, el sistema estará enfocado en detectar motos que realizan maniobras como ‘willy’, picadas o circulación con escapes antirreglamentarios, situaciones que suelen registrarse principalmente durante los fines de semana y feriados.
Un sistema móvil para una problemática compleja
Bo explicó que los operativos tradicionales muchas veces no resultan suficientes para este tipo de infracciones, ya que los conductores advierten la presencia de controles y modifican su recorrido.
“Los operativos fijos no funcionan para esto, porque te ven a una cuadra o dos cuadras y obviamente no van a pasar por el lugar”, explicó.
El SIV 360 cuenta con una cámara que registra imágenes en 360 grados, permitiendo constatar maniobras adelante, atrás y a los costados del vehículo.
Sin embargo, aclaró que el sistema no funciona de manera automática, sino que la constatación debe realizarla un inspector de tránsito.
“No es que ve una patente, detecta y automáticamente genera la infracción. Es el inspector el que hace la constatación y la prueba será la filmación que emita el sistema”, detalló.
Además de la infracción administrativa, la evidencia podrá ser utilizada para avanzar con denuncias judiciales, ya que la conducción peligrosa está contemplada como delito en el Código Penal argentino. Markdown pegado
Las primeras infracciones detectadas durante las pruebas
Durante el período de prueba, el municipio realizó patrullajes y constataciones para verificar el funcionamiento del sistema.
Entre las situaciones detectadas aparecieron falta de casco, cruces de semáforos en rojo, escapes no reglamentarios y maniobras peligrosas como “willy”.
Bo explicó que las picadas son más difíciles de abordar porque requieren igualar la velocidad del infractor, algo que puede resultar inseguro.
Zonas donde comenzará a utilizarse
El operativo inicial estará concentrado en sectores considerados conflictivos por la circulación de motos durante la madrugada.
Entre ellos mencionó la zona del Instituto del Profesorado, calle Mario Vecchioli, Vetes al 300, inmediaciones de la UNRaf y la colectora de avenida Angela de la Casa.
“Vamos a empezar por las zonas que nosotros consideramos de conflicto”, explicó.
También destacó que el sector del Autódromo Ciudad de Rafaela continúa siendo monitoreado mediante otras herramientas tecnológicas, donde ya se realizaron denuncias por maniobras peligrosas.
El problema de las motos y la conducción peligrosa
El funcionario remarcó que se trata de una problemática que afecta a distintas ciudades del país y que requiere diferentes herramientas de prevención.
“No se descubrió la varita mágica para resolverlo, pero nosotros pusimos mucho empeño y creatividad para hacer cosas nuevas”, sostuvo.
Además del riesgo para quienes realizan las maniobras, Bo advirtió sobre el peligro que generan para terceros que circulan por la vía pública.
“No queremos lamentar un fallecido por esta situación, porque ya ha ocurrido lamentablemente”, expresó.
El objetivo del nuevo sistema será sumar tecnología para identificar a quienes realizan estas conductas y avanzar en controles más efectivos durante los horarios donde se concentran los mayores inconvenientes.