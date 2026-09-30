"La multoneta"

De qué se trata el Sistema Inteligente Vial 360 que realizará multas en Rafaela

El SIV comenzará a utilizarse para detectar conducción peligrosa, maniobras como “willy”, falta de casco y escapes antirreglamentarios. Hernán Bo explicó que también permitirá generar pruebas para denuncias penales.