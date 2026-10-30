La ciudad de Santa Fe volvió a ser escenario de una de las tradiciones más reconocidas de la comunidad universitaria.
Cruzada de Medicina en Santa Fe: el paso por Bulevar y el Puente Colgante, en imágenes
Los estudiantes de la UNL protagonizan una nueva edición de la tradicional movilización que une el Rectorado con Ciudad Universitaria y marca el cierre de una etapa académica.
Los estudiantes de quinto año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizan este viernes una nueva edición de la tradicional Cruzada, una actividad que reúne a los futuros profesionales en un recorrido por algunos de los principales espacios urbanos de la capital provincial.
La convocatoria comenzó alrededor de las 9.30 frente al Rectorado de la UNL, ubicado en Bulevar Pellegrini 2750. Desde allí, las columnas estudiantiles avanzaron por Bulevar Pellegrini y su continuación, Bulevar Gálvez, en sentido oeste-este, con destino al Puente Colgante.
El trayecto contempló el cruce de la Laguna Setúbal a través del emblemático viaducto y continúa hasta Ciudad Universitaria, donde funciona la Facultad de Ciencias Médicas. De esta manera, la movilización conecta dos espacios fundamentales en el recorrido académico de los estudiantes: el edificio histórico de la Universidad y la sede donde desarrollan su formación.
La actividad también tiene un impacto en la circulación vehicular. Durante la mañana, el tránsito permanece interrumpido en el sector comprendido entre el Rectorado y la zona del Puente Oroño y el Puente Colgante. El operativo se extiende aproximadamente hasta las 11.30, con una normalización progresiva a medida que avanza la columna.
Una tradición estudiantil
La Cruzada de Medicina es una celebración que se repite año tras año y tiene como protagonistas a los alumnos que transitan el último tramo de la carrera. La iniciativa representa el cierre del cursado teórico y el paso hacia una nueva instancia de formación: la práctica final obligatoria.
El recorrido tiene, además, un significado simbólico. Los estudiantes atraviesan el Puente Colgante en una actividad que representa el final de una etapa compartida durante años de formación universitaria. La caminata permite celebrar el camino recorrido junto a compañeros, docentes y familiares.
En ediciones anteriores, la convocatoria se caracterizó por los disfraces, la música, los carteles y las distintas propuestas grupales que acompañaron el trayecto. Los atuendos temáticos y el clima festivo se convirtieron en parte de la identidad de esta costumbre universitaria.
En 2025, la actividad reunió a estudiantes de quinto año que recorrieron el camino entre el Rectorado y Ciudad Universitaria. Los participantes prepararon sus disfraces con anticipación para compartir una jornada que simboliza el cierre de una etapa académica.
El Puente Colgante, protagonista
El paso por el Puente Colgante constituye uno de los momentos más representativos de la Cruzada. El tradicional paseo santafesino se transforma en escenario de una movilización que combina la identidad universitaria con uno de los paisajes más reconocibles de la ciudad.
La conexión entre ambas márgenes de la laguna también explica el nombre de la actividad: los estudiantes cruzan el río para completar el recorrido que une los dos edificios universitarios.
En 2023, alrededor de un centenar de alumnos participó de la caravana, que partió del Rectorado, atravesó el Puente Colgante y concluyó en la Facultad de Ciencias Médicas.
Con una nueva edición, la Cruzada vuelve a formar parte del calendario de acontecimientos universitarios de Santa Fe. Para sus protagonistas, representa mucho más que una caminata: es una oportunidad para compartir con sus compañeros el cierre de una etapa de formación y el comienzo del tramo final antes de convertirse en profesionales de la medicina.