Con el río Paraná en crecimiento y las ráfagas de viento registradas en la jornada del lunes, una gran formación de vegetación acuática apareció en la laguna Setúbal y generó inconvenientes a la altura de los espigones, justo donde había actividad prevista por los Juegos Suramericanos.
Apareció otro gran embalsado y tuvieron que removerlo para poder competir en la laguna Setúbal
Apareció entre la tarde del lunes y la madrugada justo a la altura de los espigones, donde se desarrolla parte de la actividad acuática de los Suramericanos. Desde la organización, se encargaron de retirarlos con lanchas.
Según pudo saber El Litoral, el embalsado apareció entre la tarde y la noche del lunes y debió ser retirado por la organización del evento deportivo que se desarrolla por estos días en la provincia.
La masa de vegetación navegó río abajo y quedó atascada entre los puentes Colgante y Oroño, como se puede apreciar en las imágenes captadas desde el edificio de la Costanera Este.
El río crece
De acuerdo los registros de Prefectura Naval en el puerto santafesino en los últimos días el río Paraná presenta una tendencia alcista. Cabe decir que para el 17 de septiembre la altura fue de 2,66 mts, mientras que el último registro de este martes 22 por la mañana fue de 2,85 mts.
En ese sentido, el Instituto Nacional del Agua (INA) anticipó que para los próximos días el nivel podría superar los tres metros.
3,61 mts sería la altura promedio que proyecta el organismo para el 29 de septiembre.
Trabajos en conjunto
Como contó El Litoral, desde mediados de agosto comenzaron las tareas conjuntas entre Ejército y Municipalidad para retirar la vegetación de la Setúbal.
Según el cronograma previsto, las tareas comenzarán en la zona de Pilotes y Paseo de la Laguna, continuarán debajo del Puente Colgante y el Puente Oroño, y luego avanzarán hacia el Riacho Santa Fe, explicó este diario.
"El Ejército estaría comenzando en lo que como habíamos planteado, en la zona primero de los pilotes y paseo de la laguna, luego se atacaría debajo del puente colgante y el puente Oroño y luego se iría al Riacho Santa Fe”, señaló Víctor Hadad, coordinador de Gabinete del municipio.
Por su parte, Gonzalo Montes, representante de una guardería náutica, valoró el acuerdo entre los distintos actores involucrados. “Por primera vez se pudo hacer algo público o privado y encima con la ayuda de los militares, porque por ahí ninguna de las tres instituciones lo podría hacer solo”, sostuvo.
Según explicó el referente, la cantidad de vegetación acumulada dificultaba las tareas habituales de limpieza. La intervención militar permitirá acelerar la remoción y facilitar el tránsito por los canales.