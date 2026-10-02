Después de permanecer durante años en el estacionamiento ubicado detrás del Palacio Municipal, las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Jerónimo fueron trasladadas a nuevas ermitas frente al edificio municipal. Este viernes se realizó el descubrimiento y la bendición de ambas estructuras.
Restituyeron las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Jerónimo frente a la Municipalidad
Este viernes se realizó la bendición de las nuevas ermitas en la Plazoleta de los Trabajadores Municipales, tras un pedido vecinal y la aprobación de la Resolución N° 25.527.
La Virgen de Guadalupe es la Patrona de la Arquidiócesis de Santa Fe, mientras que San Jerónimo es el Patrono de la ciudad capital. Las imágenes habían estado anteriormente en el hall de la Municipalidad, aunque no se precisó por qué fueron llevadas posteriormente al sector de estacionamiento.
Con el tiempo, un grupo de vecinos solicitó que fueran colocadas nuevamente en un espacio visible. El pedido derivó en un acuerdo con el municipio y en la aprobación de la Resolución N° 25.527 del Concejo Municipal.
El nuevo lugar
Las nuevas ermitas fueron ubicadas en la Plazoleta de los Trabajadores Municipales, frente al Palacio Municipal, en Salta 2951.
Durante el acto, el concejal Jorge Fernández destacó el regreso de las imágenes a un espacio visible y sostuvo: “Nunca debieron haberse ido del hall de la Municipalidad o al menos aquí de la plaza de los trabajadores”.
En este sentido, definió la iniciativa como “un acto de desagravio” y recordó el período durante el cual las imágenes permanecieron detrás del edificio. “Después de un año de mucho esfuerzo que logramos convencer a mucha gente de que el proyecto era viable y que había que hacerlo”, expresó.
El significado
El concejal también se refirió al valor que tienen ambas figuras para la comunidad santafesina.
“Lo vamos a simbólicamente emplazar en el lugar que corresponde física y simbólicamente, porque tanto Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe como San Jerónimo son parte no solo religioso, sino del acervo cultural e histórico del pueblo santafesino”, indicó.
Asimismo, Fernández definió el traslado como “la restitución de parte de la memoria histórica”. “No puede estar escondido en algún lugar como hicieron hace 20 años. Tiene que estar visible para que todos aquellos que vengan a la Municipalidad a realizar trámites o pasen por el centro de la ciudad, tengan un lugar donde esté rezar, agradecer, pedir a dos figuras emblemáticas”, afirmó.
La tradición
Fernández mencionó además la presencia de la Virgen de Guadalupe y San Jerónimo en distintos espacios de la comunidad.
“Están en muchas fiestas patronales, están en escuelas, en eventos, en instituciones. Hay un montón de instituciones que trabajan para preservar tanto a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe como a San Jerónimo, que es el patrono de la ciudad”, manifestó.
Por último, hizo referencia a la celebración de San Jerónimo en la ciudad y planteó: “Estuvimos festejando un día, que es feriado en Santa Fe o no laborable, ¿cómo no va a estar la imagen aquí?”.