El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Cómo se mueve el tránsito por la ciudad. Foto: Fernando NicolaCómo se mueve el tránsito por la ciudad. Foto: Fernando Nicola
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Lunes 05.01

09:10 Cambio de recorrido de la línea 15 de Santa Fe

Cambio de recorrido en la Línea 1 por 15 dias. Zona afectada: 1ero De Mayo entre Mendoza y 1era Junta.

Línea 1 (Ida): de recorrido por calle 1ero de Mayo – 1era Junta – Urquiza – Mendoza – 1ero Mayo a recorrido habitual.

El desvío se debe a tareas que está realizando ASSA en la zona.

Lunes 05.01

08:30 Tránsito sin complicaciones en Santa Fe y la región

RN 168, puente Oroño y la circunvalación tramo este se encuentran sin inconvenientes. Mismo panorama para el tramo sur y norte de la circunvalación y el acceso a autopista por calle Iturraspe. Tránsito fluido en Puente Carretero.

Lunes 05.01

07:55 Cortes y desvíos en la ciudad de Santa Fe

Francia entre Mendoza y 1era Junta. De 8 a 13 hs aprox.

1ero de Mayo entre Mendoza y 1era Junta. Desde las 8 am y por el lapso de 15 días.

Salta entre 4 de Enero y 1ero de Mayo. Desde las 8 am y por el lapso de 3 días.

Los cortes anteriores se deben a trabajos en la zona de Aguas Santafesinas.

Irigoyen Freyre entre Rivadavia y San Luis. Desde las 8 hs aprox. comenzará el traslado de maquinarias para la segunda etapa del plan de bacheo en el micro y macro centro santafesino.

Cambios en el recorrido de líneas de colectivos: zona afectada de calle Salta (entre 4 de enero y 1ero de Mayo)

Líneas 4 - 13 - 14 - 18 (ida): De recorrido habitual por calle San Jerónimo - Lisandro de la Torre – 4 de enero – Salta a recorrido.

Línea 5 (ida): De recorrido habitual por calle San Jerónimo - Lisandro de la Torre – Urquiza a recorrido

Lunes 05.01

07:30 Sin demoras en accesos de Santa Fe

RN 168, puente Oroño y la circunvalación tramo este se encuentran sin inconvenientes. Mismo panorama para el tramo sur y norte de la circunvalación y el acceso a autopista por calle Iturraspe. Tránsito fluido en Puente Carretero.

Lunes 05.01

07:14 Se circula normal por la autopista

Km 91, altura de San Fabián - Rosario | Se normaliza la circulación en el sector, ambos carriles habilitados. Quedan sobre el préstamos los camiones siniestrados

Lunes 05.01

06:40 Volcó un camión en la autopista

KM 91, altura de San Fabián - Sentido a Rosario | Siniestro vial por alcance entre dos camiones, carga derramada sobre carril lento, se reduce dicho carril. Respetar balizamiento - Circular con precaución.

Estado del tránsito
Santa Fe

