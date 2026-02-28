Memorias, pasión y legado náutico

Velas sobre el río: la estirpe de navegantes que marcó la historia santafesina

“Hay lugares que no solo ocupan un lugar en el mapa, sino que se quedan a vivir en la memoria colectiva de una ciudad”, dice el timonel de veleros “Pilu” Castillo, quien recopiló gran parte de la historia de los navegantes de la región. Este sábado el Yacht Club Santa Fe celebra sus 90 años.