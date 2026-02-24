El Yacht Club cumple “90 años navegando la historia de Santa Fe”
La tradicional institución náutica de la ciudad preparó una serie de eventos para celebrarlo durante una semana. Hay popuestas deportivas, sociales e institucionales. “Invitamos a cualquier persona que alguna vez pensó en navegar a vela, que se acerque al club”, dijo su comodoro, Hugo Courault.
Snipes. Durante el fin de semana y el próximo sábado hay regatas de la clase en Santa Fe.
Archivo El Litoral.
El Yacht Club Santa Fe (YCSF) cumple 90 años y lo celebra con una semana de actividades deportivas, sociales e institucionales que comenzó el 20 de febrero y se extenderá hasta el 28, fecha de su fundación. Creado el 28 de febrero de 1936, el club se consolidó como una de las instituciones más representativas de la capital provincial, estrechamente vinculada a la identidad ribereña de la ciudad.
“La historia del club ha trascendido durante estos 90 años lo deportivo, y abarcó también lo social y lo cultural”, expresó Hugo Courault, comodoro del YCSF, durante una rueda de prensa realizada este lunes por la mañana en la sede de la institución. “Lo define el primer párrafo del estatuto, que establece que fue fundado con el fin de promover y fomentar la navegación deportiva a vela y a motor”, agregó.
Escuelas abiertas y acceso a la comunidad
Actualmente, el club cuenta con dos escuelas náuticas —una para niñas y niños y otra para adultos— abiertas a toda la comunidad. “No se necesita ser socio para venir a navegar a vela”, remarcó Courault. “Venís al club y navegás. Incluso ofrecemos una clase libre y gratuita para vivir la experiencia; si te gusta, luego te inscribís”.
El club fue cuna de grandes navegantes e la región.
EL Litoral.
Además, se dictan cursos de navegación a vela y a motor. “Cuando uno viene a navegar, generalmente se enamora de la actividad y continúa. Después puede llegar la competencia o la compra de un barco propio, aunque no es necesario. Muchos se incorporan a la vida del club o de otras instituciones náuticas de la zona”, explicó.
Ante la consulta sobre la percepción de que la vela es un deporte inaccesible, el comodoro reconoció: “Sabemos que existen prejuicios y fantasmas de que es algo elitista. Por eso el Yacht Club, haciendo honor a su lema fundacional, impulsa estas escuelas abiertas al público para que cualquiera pueda aprender, sin necesidad de asociarse”.
Acompañamiento institucional
La subsecretaria de Deportes de la provincia, Virginia Botero, transmitió el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. “Noventa años de historia significan mucho para todos los que pasaron por el club y dedicaron su tiempo y trabajo para enaltecerlo”, sostuvo. También destacó la participación de la institución en los Juegos Suramericanos.
Por su parte, Emiliano Arredondo, director Ejecutivo de Eventos Deportivos de la Municipalidad, transmitió el saludo del intendente Juan Pablo Poletti. “Desde el viernes acompañamos las actividades en la laguna, el desfile náutico y la regata de snipes, que el público disfrutó desde las dos plateas naturales que tiene nuestra laguna. Son 90 años de una institución grandiosa para la ciudad”, afirmó, e invitó a la comunidad a sumarse a los festejos.
Agenda aniversario
Las celebraciones comenzaron el viernes con juegos recreativos en el club. El sábado y domingo se disputó la regata de la clase Snipe y se realizó un desfile náutico con 90 velas sobre la Laguna Setúbal.
Primer aniversario, en El Litoral. Archivo
La agenda continuará el miércoles a las 19 con la charla “90 hitos y protagonistas del Yacht Club Santa Fe”, en el restaurante Proa de la institución. El viernes, a la misma hora, se desarrollará el acto central aniversario. El sábado, desde las 13, se correrá la primera fecha del campeonato local de la clase Snipe y, a partir de las 20.30, tendrá lugar una fiesta en la sede social.
En el marco de la conmemoración también se recordará a socios destacados que alcanzaron logros internacionales. “Hemos tenido regatistas con resultados muy importantes a nivel sudamericano y mundial. En motonáutica, en la década del ’90, contamos con un campeón del mundo en offshore con la bandera del club”, señaló Courault, al mencionar a “Cacho” Medone.
Los orígenes
La actividad náutica en Santa Fe ya mostraba dinamismo a comienzos de la década del ’30. Regatas y encuentros reunían a navegantes en la laguna, pero la falta de una estructura formal impulsó la creación de la institución.
Un antecedente decisivo fue la regata disputada en febrero de 1936 frente al entonces Balneario Martini, documentada por el diario El Litoral. Días después se realizó la Asamblea Constitutiva que dio nacimiento al club, se aprobaron los estatutos y se adoptó el gallardete blanco con cruz roja y ancla azul marina.
En sus primeros años, las competencias se desarrollaban frente a Javier de la Rosa. Ante la escasez de embarcaciones en serie, los socios diseñaron barcos adaptados a las condiciones de la laguna. Así nació el “Clase Santa Fe”, un monotipo de madera pensado para las particularidades del Paraná Medio.
Con el tiempo, la institución amplió su infraestructura y consolidó su sede sobre el río Santa Fe, en la desembocadura de la laguna, fortaleciendo su perfil deportivo y social.
Proyección y futuro
De cara al futuro, el club incorporó nuevas modalidades como el SUP y el kite foil, y proyecta abrir una escuela destinada a estas disciplinas. “Siempre estamos tratando de crecer y mejorar la infraestructura, ahora también aguardando nuestra participación en los Juegos Suramericanos, ya que seremos sede”, adelantó Courault.
A nueve décadas de su fundación, el Yacht Club Santa Fe reafirma su vínculo con el río y su apuesta por nuevas generaciones de navegantes, manteniendo viva una tradición que forma parte de la identidad santafesina.