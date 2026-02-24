Aniversario

El Yacht Club cumple “90 años navegando la historia de Santa Fe”

La tradicional institución náutica de la ciudad preparó una serie de eventos para celebrarlo durante una semana. Hay popuestas deportivas, sociales e institucionales. “Invitamos a cualquier persona que alguna vez pensó en navegar a vela, que se acerque al club”, dijo su comodoro, Hugo Courault.