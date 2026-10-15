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Santa Fe tendrá una jornada gratuita de zumba para concientizar sobre el cáncer de mama

La actividad será este sábado a las 17.30 en la Costanera Oeste de la ciudad, con música, juegos, sorteos y la participación del bailarín brasileño Allan Bapuru.

Un evento gratuito reunirá baile y concientización sobre el cáncer de mama en Santa Fe.Un evento gratuito reunirá baile y concientización sobre el cáncer de mama en Santa Fe.
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El Zumbathon Pink celebrará sus diez años en Santa Fe con una jornada de baile, música y actividades recreativas para concientizar sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana. El encuentro será este sábado a las 17.30 en la Costanera Oeste, con entrada libre y gratuita.

Melisa Acosta, organizadora del evento, explicó que la iniciativa busca promover los controles médicos y generar conciencia sobre la prevención. "La idea es visibilizar y concientizar sobre el cáncer de mama, que es tan importante para que la gente sea consciente y vaya a hacerse los chequeos", señaló. Además, remarcó: "La verdad que sabemos que prevenir salva muchas vidas".

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Gratuita y para todas las edades

La actividad estará abierta a toda la comunidad y no será necesario tener experiencia en baile para participar. La propuesta incluye coreografías de zumba, música, juegos y sorteos. También se invita a los asistentes a vestir alguna prenda rosa, como parte de la consigna de concientización. La jornada cuenta con el acompañamiento de Jerárquicos.

"Zumba es algo que lo pueden hacer los niños, los abuelos, para toda la familia. No hay necesidad de saber bailar, no hay necesidad de tener experiencia: ir y divertirse", explicó Acosta.

Un invitado internacional

Uno de los atractivos de esta edición será la participación de Allan Bapuru, bailarín y coreógrafo brasileño que recorre distintos países con sus talleres y que llegará por primera vez a la ciudad.

"Es un coreógrafo y un bailarín espectacular. Viaja por el mundo haciendo sus talleres y vamos a tener la suerte de tenerlo acá en Santa Fe", destacó la organizadora.

Diez años de una iniciativa que une baile y prevención.Diez años de una iniciativa que une baile y prevención.

Una convocatoria que crece año a año

El encuentro comenzó en un gimnasio pequeño y, con el paso del tiempo, amplió su alcance. "Hoy están llegando dos colectivos de Rosario, viene gente de Córdoba, de Entre Ríos, de Paraná, de Rafaela, de todos los pueblos cercanos", contó Acosta.

A diez años de su primera edición, el encuentro busca sostener su mensaje de prevención y sumar a más personas a una causa que pone en primer plano el cuidado de la salud y la detección temprana del cáncer de mama.

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