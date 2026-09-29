A 455 años de su nacimiento

La fuerza visual de Caravaggio, el pintor barroco que cautivó a Martin Scorsese

Por el dramatismo de sus pinturas, el realismo de sus personajes y el complejo uso de la luz y las sombras, todavía interpela al que se toma el tiempo de mirar su obra. Que escandalizó a sus contemporáneos y mucho después despertó la admiración de realizadores de cine como Derek Jarman y Scorsese quien lo imaginó como un "gran cineasta".