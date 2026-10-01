Hace 60 años

Marcos Tiglio en el Rosa: la retrospectiva de 1966 y la historia de un pintor marcado por la adversidad

El 1° de octubre de ese año, el museo santafesino inauguró una muestra dedicada al artista boquense, cuyas pinturas llegaron desde distintas ciudades del país. El Litoral documentó aquella propuesta y publicó un análisis de Jorge Taverna Irigoyen sobre la singularidad de su obra.