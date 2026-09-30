Manuela Pintos Tezanos

La grabadora que le puso rostros al sol y plasmó la grandeza del cosmos

La artista rosarina creó un catálogo de trabajos donde la naturaleza y el universo dialogan con el realismo mágico. El recuerdo de una muestra de 1970 y la influencia de los maestros Zygmunt Grocholsky y Alfredo de Vicenzo.