"La historia del teatro espera un historiador"

Fernando Silvar y una reconstrucción del pasado teatral de la ciudad en julio de 1976

Recordamos la investigación "casa por casa" que realizó el recordado vestuarista hace medio siglo. Ante la falta de un archivo oficial, juntó afiches, fotos y programas de mano para salvar del olvido la historia del teatro local. Lo contó en una entrevista publicada por El Litoral el 1 de julio de 1976.