El arte que nació escuchando

Remedios Varo y Leonora Carrington: del silencio impuesto por los surrealistas a una amistad extraordinaria

Hace un siglo, tenían que estar calladas en las reuniones de los artistas de ese movimiento. Sin embargo, escucharon, aprendieron y gestaron una obra vinculada a la magia, la alquimia, los sueños y el sugestivo entorno mexicano. Una entrevista con la especialista María Laura Rosa para entender sus claves.