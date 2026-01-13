Dibujo, cuerpo y jazz en vivo: el Rosa Galisteo presenta "Modelo vivo"

En el marco de la exposición patrimonial "Disociaciones. Obras, cartas y legajos de la donación Luis León de los Santos", el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez presenta "Modelo vivo".
En el marco de una muestra patrimonial, el espacio realizará una activación abierta al público que propone experimentar el dibujo a partir de la observación directa del cuerpo humano, con modelos vivos y música de jazz en directo.
¿En qué consiste? Se trata de una activación abierta a todo público y a todas las edades para "experimentar el dibujo a partir de la observación directa del cuerpo humano, en un cruce entre artes visuales y música en vivo".
Organizada junto a la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, la propuesta ofrece sesiones de dibujo con dos modelos vivos.
Una modelo bailarina, cuya performance pone el cuerpo en movimiento como eje de observación, y un segundo modelo desnudo, dispuesto en un espacio reservado con acceso exclusivo para personas adultas.
De este modo, la actividad contempla distintos niveles de experiencia y acercamiento, respetando los públicos y sensibilidades.
La jornada contará además con el acompañamiento musical de Sebastián López Trío, integrado por Sebastián López en guitarra, Julio Pepi Dallo en trompeta y Danilo Cernotto en piano, en una sesión de jazz en vivo.
Quienes participen podrán traer sus propias herramientas de trabajo, incluidos atriles, o utilizar los materiales y soportes que el museo pondrá a disposición durante la actividad.
"Modelo vivo" se realizará el miércoles 14 de enero, de 20 a 22, en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez (4 de enero 1552). La actividad es libre y gratuita.
Durante el verano, el museo abre sus puertas los jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20, y los sábados, domingos y feriados de 17 a 20.