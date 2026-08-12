"Diez humoristas del lápiz, de la palabra y de la idea"

La muestra de 1967 que reunió a Oski, Sábat, Quino y Landrú en una sala de Santa Fe

En agosto de ese año, una exposición organizada por COVEIQ reunió a Brascó, Napoleón, Grillo, Cantú, Oski, Kalondi, Sabat, Quino, Amengual y Landrú. El Litoral la siguió de cerca y dejó un retrato del humor y sus protagonistas en aquellos años.