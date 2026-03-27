Con una muestra en La Boca

José "Pepe" Games: seis décadas de obra llegan por primera vez a Buenos Aires

A los 81 años, el arquitecto y plástico santafesino presenta en Caba su primera muestra individual, revelando una obra construida en silencio durante más de seis décadas, donde el dibujo, el color y el rigor del oficio convergen en un universo artístico propio.