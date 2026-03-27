José "Pepe" Games: seis décadas de obra llegan por primera vez a Buenos Aires
A los 81 años, el arquitecto y plástico santafesino presenta en Caba su primera muestra individual, revelando una obra construida en silencio durante más de seis décadas, donde el dibujo, el color y el rigor del oficio convergen en un universo artístico propio.
La destacada “Compartiendo el pan”, (óleo sobre tela, 2018) y una de sus clásicas figuras femeninas. Fotos: Gentileza del artista
En un gesto tan esperado como revelador, el arquitecto y artista santafesino José “Pepe” Games presenta, a sus 81 años, su primera exposición en la ciudad de Buenos Aires. La muestra, titulada “La construcción de un universo propio”, inaugura el sábado 28 de marzo en la Galería FO Objetos y Teorías, en el barrio de La Boca, y reúne una selección de dibujos recientes que condensan más de seis décadas de trabajo ininterrumpido.
La llegada de Games al circuito porteño no solo representa un hito personal, sino también la irrupción capitalina de una obra que, durante años, se desarrolló en paralelo a su reconocida trayectoria como arquitecto. En sus piezas, la precisión del trazo y la sensibilidad cromática dialogan con una mirada formada en el rigor proyectual, pero abierta a la experimentación.
Un arquitecto que nunca dejó de dibujar
Nacido en Santa Fe en 1944, José Marcelino Games Freyre se formó en el Colegio de la Inmaculada Concepción y se graduó como arquitecto en la Universidad Católica de Santa Fe. Su carrera profesional dejó una marca concreta en el paisaje del Litoral, con obras públicas y privadas, algunas de ellas declaradas patrimonio urbano. A la par, desarrolló una intensa labor docente en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Católica de Santa Fe, en áreas clave como Morfología y Arquitectura.
Sin embargo, detrás de esa trayectoria institucional sólida, siempre convivió una pulsión artística constante. Desde muy joven, Games sostuvo una producción plástica que hoy supera las 3.000 obras, realizadas en óleo, témpera y técnicas mixtas. Participó en exposiciones colectivas e individuales, aunque su obra permaneció durante mucho tiempo en un ámbito más reservado.
Esa dualidad -arquitecto y artista- no se presenta en su caso como una tensión, sino como un territorio de continuidad. Para Games, el dibujo y la pintura funcionan como una extensión natural de la arquitectura, pero también como una vía de escape: una “fuga” de la estructura hacia la libertad expresiva.
La precisión del trazo y la sensibilidad cromática dialogan con una mirada formada en el rigor proyectual, pero abierta a la experimentación. Fotos: Gentileza del artista
El oficio como forma de pensamiento
En el núcleo de su obra aparece una idea central: el valor del oficio. Games concibe el hacer artístico como un proceso sostenido, casi ritual, basado en la repetición, la búsqueda y el ordenamiento. Lejos de lo espontáneo entendido como improvisación, su práctica se apoya en una disciplina que investiga, compara y ajusta hasta alcanzar una forma deseada.
Esa lógica se traduce en composiciones donde la línea y la superficie adquieren protagonismo. Con pocos elementos -trazos, planos de color, relaciones espaciales- construye universos complejos, autónomos, capaces de generar una experiencia estética rica en sí misma.
“La arquitectura ausente de ornamentos”, como él la define, encuentra en el dibujo una posibilidad de expansión. Allí, el lenguaje se libera de la función para explorar dimensiones más abiertas, donde lo sensible y lo conceptual se entrelazan.
La materia del color
Uno de los aspectos distintivos de su trabajo es el uso de la témpera, un material que el propio artista describe como “primario” y “primitivo”. En esa elección hay una declaración de principios: volver a lo esencial para profundizar en los elementos constitutivos del color.
A través del tinte, el valor y la saturación, Games investiga las posibilidades cromáticas con una mirada casi analítica, pero siempre al servicio de una experiencia poética. La materia no es solo soporte, sino también campo de exploración.
Games concibe el hacer artístico como un proceso sostenido, casi ritual, basado en la repetición, la búsqueda y el ordenamiento. Fotos: Gentileza del artista
Una obra que trasciende lo local
Aunque su producción está atravesada por la experiencia del territorio y la memoria -inevitables en alguien que ha vivido y trabajado toda su vida en Santa Fe-, el horizonte de Games apunta a una dimensión más amplia. Su búsqueda no se limita a lo regional, sino que aspira a construir un lenguaje capaz de dialogar con la condición humana en términos universales.
La muestra en La Boca se inscribe en ese movimiento: un traslado simbólico desde el ámbito íntimo y local hacia una escena más amplia, donde su obra puede encontrar nuevas lecturas y resonancias.
Una inauguración con historia
La exposición podrá visitarse hasta el 26 de abril, con entrada libre, y se presenta como una oportunidad singular para descubrir a un creador que, lejos de la lógica de la inmediatez, ha construido su obra en el tiempo largo.
La llegada de José “Pepe” Games a Buenos Aires no es el inicio de un recorrido, sino la revelación de uno ya existente. Un universo que se fue trazando con humildad, línea a línea, color a color, durante más de sesenta años, y que hoy, finalmente, se abre al plano nacional.