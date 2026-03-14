En la Alianza Francesa

Ricardo Calanchini abrió "One Way", una travesía entre memoria, ciudades y dibujos

Es una exposición que reúne obras surgidas de bocetos de viaje realizados en Estados Unidos, piezas de los años ’90 vinculadas al antiguo paisaje del puerto local y una instalación inspirada en la pirámide del Louvre. La propuesta podrá visitarse durante 15 días con entrada libre y gratuita.