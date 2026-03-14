Ricardo Calanchini abrió "One Way", una travesía entre memoria, ciudades y dibujos
Es una exposición que reúne obras surgidas de bocetos de viaje realizados en Estados Unidos, piezas de los años ’90 vinculadas al antiguo paisaje del puerto local y una instalación inspirada en la pirámide del Louvre. La propuesta podrá visitarse durante 15 días con entrada libre y gratuita.
La exposición abrió el viernes por la noche. Foto: Matías Pintos
En la sede de la Alianza Francesa de Santa Fe, sobre Bv. Gálvez, el artista Ricardo Calanchini inauguró la muestra "One Way", que reúne obras recientes surgidas de bocetos de viaje, piezas de los años '90 y una instalación escultórica inspirada en la pirámide del Louvre.
La apertura convocó a un público diverso que se acercó para recorrer una propuesta donde el dibujo aparece como hilo conductor de toda la producción. Con música en vivo, intervenciones de luces y pantallas, la inauguración fue una celebración del encuentro entre arte, memoria y viaje.
Una serie nacida de los viajes y la mirada
El núcleo de "One Way" está compuesto por 16 obras inéditas realizadas con técnica mixta, acuarela y dibujo color, desarrolladas a partir de bocetos que Calanchini realizó durante un viaje a Estados Unidos.
Matías Pintos
Según explicó el artista, el punto de partida fue la experiencia de volver a recorrer lugares donde vivió durante más de cinco años, especialmente en Miami.
"Después de muchos años sin ir a Estados Unidos, volver a recorrerla y mirarla desde otro punto de vista fue muy impactante. Lugares donde viví, donde exponía, donde teníamos la galería, todo eso fue el disparador de esta serie", señaló.
En varias piezas el trazo conserva la espontaneidad del apunte inicial, mientras que otras fueron desarrolladas posteriormente hasta alcanzar su forma final. La serie incluye diez obras de formato circular, concebidas como si fueran un ojo que observa escenas, paisajes y momentos capturados durante el viaje.
Matías Pintos
Para el artista, esa forma responde a una idea muy precisa. "Era como una mirada diferente, un ojo observando lugares y momentos. De cada uno de esos lugares surgieron las obras".
Memoria del Puerto de Santa Fe
La exposición también recupera cuatro trabajos realizados entre 1993 y 1996, un período significativo en la trayectoria de Calanchini. Es una serie que se llama "Subiendo el sueño".
En aquellos años el artista residía en el área del Puerto de Santa Fe, cuando el paisaje urbano era radicalmente distinto al actual. "Vivía prácticamente solo en esa zona, cuando en el puerto no había nadie", recordó.
Tres décadas después, Calanchini decidió volver a mostrarlas en diálogo con su producción actual. "Son obras de gran formato, dibujos muy profundos, muy trabajados. Hacía más de treinta años que no las mostraba", explicó.
La pirámide del Louvre, reinterpretada
Uno de los elementos más llamativos de la muestra es una instalación escultórica inspirada en la pirámide del Museo del Louvre.
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Ubicada en el exterior del edificio, la estructura (de aproximadamente 1,80 metros de base por 1,80 metros de altura) propone un guiño simbólico entre Santa Fe y uno de los íconos culturales de París.
Desde el interior de la pirámide emergen lápices, un recurso que el artista identifica como metáfora de su propia práctica. "Los lápices son la creatividad y mis grandes compañeros de toda la vida. Están presentes prácticamente en todos los dibujos que expongo", explicó.
La pieza permanecerá exhibida durante la noche inaugural y el fin de semana, ya que su material no está pensado para permanecer a la intemperie durante períodos prolongados.
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La Alianza y su apertura a la cultura
La elección de la Alianza Francesa de Santa Fe como espacio para la exposición se vincula con la misión cultural de la institución. La directora, Roxana Polit, destacó la afinidad entre el espíritu de la muestra y el trabajo de la entidad.
"La Alianza Francesa difunde la lengua y la cultura francesa, pero también todas las culturas. 'One Way', que tiene que ver con abrir caminos, se sincroniza con nuestra misión de abrir las puertas a la cultura", afirmó.
Polit subrayó además que la institución busca consolidarse como un espacio de encuentro para la comunidad cultural santafesina. "Para nosotros es un honor que Ricardo haya elegido esta institución para abrir su muestra a toda la ciudad, a todos los santafesinos y santafesinas".
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Viaje, memoria y dibujo
La exposición podrá visitarse durante 15 días en la Alianza Francesa de Santa Fe, con entrada libre y gratuita. Es una invitación a recorrer un ámbito donde cada línea, cada color y cada trazo narran una historia de ida y, tal vez, también de regreso.