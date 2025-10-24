El "torneo de manchas" de 1960 que reunió a los futuros referentes del arte local

Cualquier lector sagaz que lea la edición de El Litoral del 24 de octubre de 1960, encontrará una brevísima pero curiosa noticia, ubicada en una de las márgenes. La misma se titula: "Premiados en el torneo de machas del Club Unión".
Hace 65 años, el concurso convocó a jóvenes de la ciudad. Los docentes que los guiaron (uno fue Roberto Favaretto) serían pilares de las artes plásticas. El jurado fue de lujo: Rosa Ravera, Matías Molinas y César Fernández Navarro.
El primer párrafo dice: "pese al tiempo poco favorable para la realización del anunciado concurso de manchas que organizara la Subcomisión de Artes Plásticas del Club Atlético Unión, éste alcanzó singular éxito".
Era apenas un dato de color, perdido entre las noticias más "fuertes" de la jornada: una entrevista del presidente de Estados Unidos, Eisenhower, con su par mexicano, tensiones políticas en el Congo y el lanzamiento de créditos para reequipar la industria lechera argentina.
Aquel "concurso de manchas" era una iniciativa pensada con un contenido pedagógico y experimental. Reunía a artistas, estudiantes y aficionados bajo la consigna de producir una obra en el momento, a cielo abierto, sobre un tema determinado.
El término "mancha" designaba en realidad una técnica pictórica que privilegiaba la intuición del color y la materia, antes que la línea o la forma.
Aquel torneo, organizado por la Subcomisión de Artes Plásticas del Club Atlético Unión, contó con una participación notable. Pero lo que lo volvería memorable sería la composición de su jurado y del plantel de profesores que acompañó el encuentro.
El jurado estuvo integrado por Rosa María Ravera, César Fernández Navarro y Matías Molinas, mientras que la dirección del concurso recayó en los profesores Sara Moya, Roberto Favaretto y Rodolfo Petrucelli.
Molinas (1911-1994), egresado de la primera promoción de la Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani, formó parte del Grupo Setúbal, movimiento decisivo en la identidad plástica santafesina.
"El óleo y la acuarela fueron los elementos favoritos con los que realizó sus obras, las que reflejan su visión del litoral y su gente", expresó Jorge Taverna Irigoyen.
Fernández Navarro (1909-1992), formado en España y París, fue uno de los pintores que aportaron una mirada europea al medio local. Dirigió el Museo Municipal de Artes Visuales y el Museo de Bellas Artes de Paraná, además de ejercer cargos culturales en Entre Ríos. Dejó una impronta de rigor técnico y sensibilidad modernista.
Rosa María Ravera (1932-2021), por su parte, representó la intersección entre pensamiento y arte. Filósofa y crítica, fue más tarde presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes y miembro de la Fundación Klemm.
La dirección del certamen estuvo a cargo de tres nombres que también tendrían un papel central en la formación artística santafesina.
Rodolfo Petrucelli egresado de la Mantovani, inició por entonces una larga carrera docente. Décadas más tarde impulsaría los primeros cursos provinciales de cerámica y modelado, y presidiría la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos.
Roberto Favaretto (1939-2024), sería uno de los escultores más reconocidos de la región. Becario del Fondo Nacional de las Artes, completó su formación en Bélgica, Francia, Italia y España.
Su obra, según Enrique H. Gené, "transitó de la figuración a la abstracción geométrica, integrando el color, la psicología de la forma y las matemáticas en una búsqueda de orden interior".
De la tercera integrante, Sara Moya, se conserva poca información en registros públicos, pero su nombre aparece asociado a las primeras experiencias de docencia artística institucional en la provincia.
El jurado otorgó el premio de honor en la sección "artistas" a Oscar Díaz; en la categoría "Secundarios" distinguió con una copa a Arnaldo Castillo (Escuela Industrial), con una medalla a Rubén González y con un libro a Oscar Anzaudo.
En la sección "niños" se reconoció a Osvaldo Quinteros, Alberto Fernández, Juan Carlos Cardona, Alberto Blasón, Carlos Villarroel, Mirta Gasser y Ángel Gasperín. Además, fueron mencionados Alberto y Carlos Difilipo, A. Yuncovich, Miguel Huerta, Eduardo Tomás, Enzo Zamboni, Norma Esquivel, María González y D. Monnier.
El registro del concurso sobrevive únicamente en ese recorte remoto del diario. Pero ahí se cifra parte de la historia cultural santafesina: la confluencia de artistas en formación y docentes que delinearían la enseñanza plástica de los años siguientes.
