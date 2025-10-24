Se realizó en el Club Unión

El "torneo de manchas" de 1960 que reunió a los futuros referentes del arte local

Hace 65 años, el concurso convocó a jóvenes de la ciudad. Los docentes que los guiaron (uno fue Roberto Favaretto) serían pilares de las artes plásticas. El jurado fue de lujo: Rosa Ravera, Matías Molinas y César Fernández Navarro.