Hace 56 años, en la Galería El Puente

¿Quién fue Estanislao Mijalichen, el pintor de los rostros misteriosos que expuso en Santa Fe?

Formado junto a Juan Grela, desarrolló un lenguaje propio que unió expresionismo, geometría y grabado. Elogiado por Jorge Taverna Irigoyen en El Litoral, murió a los 42 años y dejó una obra que, con el tiempo, se convirtió en una de las más singulares de la plástica rosarina.