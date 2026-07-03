El 3 de julio de 1970, a las 19.30, la galería de arte El Puente, por entonces ubicada en 25 de Mayo 1884, inauguró una muestra conjunta de los pintores rosarinos Hugo Ottmann y Estanislao Mijalichen.
¿Quién fue Estanislao Mijalichen, el pintor de los rostros misteriosos que expuso en Santa Fe?
Formado junto a Juan Grela, desarrolló un lenguaje propio que unió expresionismo, geometría y grabado. Elogiado por Jorge Taverna Irigoyen en El Litoral, murió a los 42 años y dejó una obra que, con el tiempo, se convirtió en una de las más singulares de la plástica rosarina.
La exposición reunió ocho óleos de reciente producción de Mijalichen, entre ellos "La esfera" y "Forma atonal", y fue reseñada días después por el crítico Jorge Taverna Irigoyen en su columna de El Litoral.
Formación con Juan Grela
Mijalichen había nacido en Rosario en 1930 e inició su actividad como autodidacta en 1952. En 1962 comenzó a estudiar dibujo, pintura y grabado en el taller de Juan Grela, renovador de la plástica rosarina de mediados del siglo XX. Allí, ese mismo año, realizó su primera muestra individual.
De ese taller surgió el Grupo de Grabadores de Rosario, fundado por Grela. Mijalichen fue, según distintas fuentes, uno de los discípulos más independientes del grupo, capaz de tomar distancia del estilo del maestro sin eludirlo.
La crítica sobre la muestra en Santa Fe
En su columna del 7 de julio de 1970, Taverna Irigoyen ubicó a Mijalichen entre los pocos integrantes del ex Grupo Taller que seguían trabajando con seriedad tanto en pintura como en grabado.
El crítico destacó especialmente las obras referidas al principio de este artículo y describió la visión del pintor como estructuralista, con obras que daban cuenta, en sus palabras, de "un espíritu casi musical para delinear el espacio y sus contenidos fluyentes".
La reseña también señaló un rasgo técnico central de su producción de esos años, la "gradación tonal" como principio compositivo, sobre la que aparecían, casi sin concierto previo, los rostros ojivales y estilizados que se convirtieron en su sello.
Expresionismo y máscaras
Entre 1960 y 1970, Mijalichen desarrolló un interés por el expresionismo alemán, que unió con la identificación con artistas del este de Europa como Marc Chagall, atraídos por los temas populares y las culturas no occidentales.
De esa combinación nació una "iconografía" de máscaras y figuras humanas sometidas a distorsión deliberada, que fue derivando de forma gradual a construcciones geométricas simétricas.
El pintor investigaba también los procedimientos técnicos del grabado y fabricaba sus propias herramientas, un dato que da cuenta de un artista tan atento a la idea como al oficio.
Una agenda activa
La muestra de El Puente se dio en medio de una participación sostenida en salones y exposiciones colectivas. Entre 1966 y 1970, Mijalichen expuso en diferentes espacios entre Santa Fe y Rosario.
En paralelo, fue miembro fundador del Centro de Grabado de Rosario y, en 1966, creó el Taller 1043, un espacio de enseñanza particular de pintura y grabado en Rosario y Buenos Aires que sostuvo en paralelo a su producción artística.
Por sus clases pasaron artistas rosarinos como Hugo Conti, Roxana Celman y Marcelo Maira. Poco antes de la muestra en Santa Fe, había realizado su primera exposición retrospectiva por invitación de OVEARTE.
Muerte temprana
Mijalichen murió en Buenos Aires en 1972, a los 42 años, apenas dos años después de la muestra en El Puente. Ello derivó en la disolución del Taller 1043 y truncó una producción que, según sus contemporáneos, seguía creciendo.
En 2018, la muestra "Eclipse", curada por Fantoni junto a Adriana Armando, volvió a poner en circulación su obra. Según consignó Página/12 en diciembre de ese año, "Mija" (como lo llamaban con afecto incluso quienes no lo habían conocido) era, para su generación, un recuerdo nítido, y para las nuevas generaciones, un artista prácticamente desconocido.