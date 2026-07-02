En julio de 1967

La muestra que reunió a un escultor europeo, un pintor entrerriano y una poeta santafesina

La arcilla, el color y la palabra se juntaron en la exposición que realizaron, hace 61 años, José Sedlacek y Juan Carlos Migliavacca. La ceremonia inaugural incluyó el recitado de poemas de Sonia Leonhardt. Lo que dijo El Litoral.