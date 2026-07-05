A partir del 17 de julio

Belkis Ayón llega al Malba: el mito Abakuá, la censura y una artista que se negó a callar

El museo porteño exhibe por primera vez en una institución argentina siete colografías de la artista cubana, fallecida en 1999 a los 32 años. La muestra recupera la figura de Sikán, mujer sacrificada del mito Abakuá, y con ella una obra que hizo del silencio impuesto a las mujeres un lenguaje visual propio.