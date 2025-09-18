Un viaje por el Archivo de El Litoral

La Santa Fe plástica de 1974 según Jorge Taverna Irigoyen

Francisco Puccinelli, Gladys Brusa, Miriam Robbiano, Richard Pautasso, Armando Godoy y Ernesto Fertonani eran protagonistas de una escena diversa. Acuarelas, esculturas y grabados daban forma a un mapa artístico en expansión.