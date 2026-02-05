Una crónica recuperada del olvido

Un tren a Glew, una iglesia en silencio y la pintura serena de Raúl Soldi

Publicado en El Litoral en 1961, el texto de Pedro Giacaglia construye una escena. Mientras el pueblo de Glew celebra un acto, Soldi pinta los muros de una iglesia. A partir de ahí, la crónica indaga en la inocencia, el color y el sentido de su obra.