Una de las pinturas más enigmáticas del Renacimiento europeo vuelve a despertar interrogantes casi seis siglos después de su creación. Así lo informó Noticias Argentinas, al plantear que una nueva interpretación del Retrato de los Arnolfini, realizado en 1434 por Jan van Eyck, señala que la obra podría ser, en realidad, un autorretrato encubierto del pintor junto a su esposa, Margaret.
La nueva teoría que cambia la lectura de uno de los retratos más famosos del Renacimiento
Un especialista alemán sostiene que el "Retrato de los Arnolfini" podría ser un autorretrato encubierto de Jan van Eyck. La propuesta reabre un debate que lleva siglos sin resolverse.
La hipótesis cuestiona una identificación aceptada durante siglos, según la cual los protagonistas serían integrantes de una acaudalada familia de comerciantes italianos establecida en la ciudad de Brujas, donde Van Eyck desarrolló buena parte de su carrera.
Según informó Smithsonian Magazine, la teoría fue formulada por Stephan Kemperdick, conservador de la Gemäldegalerie de Berlín, en el catálogo de la exposición Van Eyck: The Portraits, que reúne en la National Gallery de Londres los retratos conocidos del artista.
La pintura muestra a un hombre vestido de negro y una mujer con un llamativo vestido verde en una habitación repleta de objetos. Un perro, frutas, muebles y una lámpara colgante componen una escena cuyo extraordinario realismo esconde numerosas incógnitas.
Entre los detalles más desconcertantes aparece un espejo convexo situado al fondo, que refleja a otras dos personas entrando en la habitación. También figura una inscripción en latín que señala que Jan van Eyck estuvo allí en 1434.
Kemperdick considera que esa inscripción podría constituir una referencia directa del artista a su propia presencia en la escena. Además, cuestiona la interpretación de antiguos inventarios que permitieron asociar la pintura con la familia Arnolfini.
Otro elemento que respalda su hipótesis es una pequeña figura de Santa Margarita incorporada a la estructura de la cama, una posible alusión al nombre de la esposa del pintor.
Falta de acuerdos
La interpretación, sin embargo, está lejos de alcanzar consenso. El historiador Maximiliaan Martens, de la Universidad de Gante, considera que no existen razones suficientes para descartar la identificación tradicional, mientras que Nicholas Flory, cocurador de la exposición londinense, calificó la propuesta como interesante, aunque especulativa.
El debate coincide con una exposición excepcional en la National Gallery, inaugurada el 21 de noviembre y abierta hasta el 11 de abril de 2027, que reúne por primera vez nueve retratos pintados y un dibujo de Van Eyck.
Considerado uno de los grandes innovadores de la pintura al óleo, el artista revolucionó el retrato europeo mediante una precisión desconocida hasta entonces y una extraordinaria capacidad para representar rostros, texturas y efectos luminosos.