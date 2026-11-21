Obras que cuentan

Tsuguharu Foujita: el pintor de los cien autorretratos y el "look" que lo hizo célebre

Influido por la efervescente París de comienzos del siglo XX, el japonés comprendió que, además de ser artista, había que parecerlo. Con flequillo recto, anteojos redondos y cuidado bigotito, generó más de cien autorretratos (hoy recordamos uno de ellos) y trajo su “personaje” a Argentina en 1932.