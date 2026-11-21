Esta sección, titulada "Obras que cuentan", ya se ocupó antes de un autorretrato, concretamente el "de las vocaciones frustradas", de Antonio Seguí. Fue la pintura gracias a la cual el artista cordobés pudo viajar a París en 1963. El trabajo que elegimos hoy también es un autorretrato y tiene un vínculo entre Francia y Córdoba, pero en el sentido inverso.
Tsuguharu Foujita: el pintor de los cien autorretratos y el "look" que lo hizo célebre
Influido por la efervescente París de comienzos del siglo XX, el japonés comprendió que, además de ser artista, había que parecerlo. Con flequillo recto, anteojos redondos y cuidado bigotito, generó más de cien autorretratos (hoy recordamos uno de ellos) y trajo su “personaje” a Argentina en 1932.
El protagonista esta vez es el "Autorretrato" que el excéntrico Tsuguharu Foujita realizó en 1931 y que hoy se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la ciudad de Buenos Aires. Foujita lo hizo el año en que dejó la capital francesa para emprender una gira por América que, en 1932, lo llevó a visitar tres ciudades: Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
Una reputación para triunfar
Foujita, como Picasso y otros creadores de primera línea, se dio cuenta pronto de que para poder insertarse en el mundo del arte, además de ser había que parecer. De modo que cultivó tanto la técnica como la paciente construcción de un personaje público, cuidando su aspecto y su gestualidad. La estrategia era buena y el éxito lo acompañó ya en vida.
Como parte de esa "configuración", pintó más de cien autorretratos a lo largo de su vida. Kate Kangaslahti, en el comentario que escribió para el museo porteño, ofrece dos razones. Una, la practicidad de contar con un modelo siempre disponible en largas jornadas de trabajo, dos, la certeza de que su rostro estaba atado a la reputación generada.
La imagen que proyecta la obra de 1931 es la que Foujita venía cultivando desde que llegó a París, en 1913, en plena efervescencia de las vanguardias. Ya usaba el flequillo recto, los anteojos redondos y el bigotito que serían parte de sus "marca registrada". A los 45 años ese perfil casi no había cambiado en lo más mínimo, y lo había vuelto el artista japonés más reconocible de Francia.
El pintor se muestra sentado, con las piernas cruzadas ante una mesa baja, a la manera japonesa. Medita entre los objetos de su taller, y frente a él aguarda la hoja sin tocar. María Luque, que escribió sobre la obra en Página 12, enfatiza sobre dos presencias en la escena, la de un gato inquieto que lo mira y, en la pared, el retrato de Madeleine, la modelo que lo acompañaba en el viaje.
De Tokio a la Escuela de París
Foujita se graduó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tokio en 1910 y tres años después se instaló en París. Allí se integró rápidamente a un núcleo de artistas extranjeros, entre ellos Modigliani, Soutine y Kisling, que se conoció como Escuela de París. También trató al mencionado Picasso, a Braque y a Matisse, de quienes aprendió mucho.
Presentaba con regularidad en el Salón de Otoño y su reputación crecía por una técnica singular, relacionada con líneas finas y delicadas sobre fondos blancos que evocan la superficie de la porcelana. Dentro de su producción, son abundantes los desnudos femeninos, los aludidos autorretratos, las figuras infantiles y los gatos.
Un partido de fútbol en Rosario
Foujita llegó a Argentina en abril de 1932 y a Córdoba en tren el 14 de junio de ese año. Lo acompañaba Madeleine Lequeux, su última pareja, vedette del Casino de París. La visita fue posible por las gestiones de la Comisión Provincial de Bellas Artes y de una agrupación creada para la ocasión, los Amigos del Arte, que reunió a personalidades de la élite local entusiasmadas con el artista nipón.
Antes de Córdoba, la pareja había pasado por Rosario, en la semana del 25 de Mayo. María Luque, en la mencionada nota de Página 12 recuerda que Foujita fue invitado a la cancha de Rosario Central, donde un equipo de japoneses jugaba un partido amistoso de béisbol. Se quedó, además, a ver el primer tiempo del partido de Central contra Independiente.
La muestra cordobesa se inauguró en un salón improvisado de la calle 9 de Julio 182. Terminada la exposición, los Amigos del Arte adquirieron "Pensive", un óleo sobre tela, y lo donaron al Museo Provincial de Bellas Artes, hoy Caraffa. Es un trabajo representativo de su producción de entonces y ligada a las “tendencias de renovación estética en auge en arte europeo”.
Los años siguientes
En Japón, Foujita realizó trabajos murales, entre ellos una pieza monumental para el Museo de Bellas Artes Masakichi Hirano, de Akita. Madeleine, de salud frágil, murió abruptamente en 1936, y Foujita la despidió con un funeral cubierto de crisantemos.
La Segunda Guerra lo encontró en su país natal, afectado al ejército imperial, que aprovechó sus dotes descriptivas para encargarle ilustraciones y mapas de zonas de China y el sudeste asiático.
Viajó a Estados Unidos en 1949 y al año siguiente volvió a París, donde se radicó para siempre. En 1955 adoptó la nacionalidad francesa y en 1959 se convirtió al catolicismo con el nombre de Léonard. Desde 1966 trabajó en la decoración de la capilla Notre Dame de la Paix, en Reims, considerada su última gran obra. Murió en enero de 1968, a los 81 años.