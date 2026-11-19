Juan Grela, César López Claro, Luis Ouvrard, Orlando Ruffinengo, Ricardo Supisiche y Julio Vanzo. Nombres que fueron fundamentales para la impronta que adquirió el arte de la provincia de Santa Fe durante el siglo XX. Cada uno hizo su aporte para trabajar motivos regionales (el barrio, la gente, los paisajes, las costumbres, el río) a los cuales supieron darle resonancia universal.
La memorable muestra que certificó la madurez del arte santafesino del siglo XX
Seis pintores, entre ellos Ricardo Supisiche y César López Claro, reunieron treinta obras en el Museo Rosa Galisteo. Para la crítica de El Litoral, sus trabajos ayudaron a convalidar un momento excepcional de la expresión artística regional.
En noviembre de 1971, hace 55 años, estos seis pintores confluyeron en una muestra conformada por 30 obras en el Museo Rosa Galisteo. Fue gracias al Instituto de Promoción de las Ciencias, las Letras, las Artes y las Realizaciones. La entidad tenía como propósito difundir la expresión artística, promover el espíritu creador y estimular el acceso al arte a través de muestras itinerantes.
Un diálogo social
En la apertura, el titular del área de Cultura, Eduardo Storni, afirmó que el arte es un medio de comunicación y busca un destinatario. Que la obra debe contener algo más que la simple significación pictórica y que el receptor debe poner algo más que la ingenua visión. "Vale si es creada como medio capaz de establecer un diálogo social" resaltó, según consignó El Litoral.
Luego remarcó que los artistas presentados en la muestra, con "sus particulares y a veces contradictorias" concepciones, no se aferran a la creencia de que la "pintura es más valiosa mientras es más pintura", sino que "tienden a procurar posibilidades expresivas en estrecha relación con sus propias vivencias en un mundo pleno de tormentosas contingencias".
Y agregó que al acercarse a tales obras "se desechan los vientos nihilistas y las voces que anuncian la muerte del arte, pues el destino de la pintura no se tuerce caprichosamente por la voluntad de un augur, sino que está signado por un sistema de referencias que surgen del artista en estrecha relación con las estructuras socioculturales de su tiempo".
Formas primitivas, sensibilidad y atmósferas
El 19 de noviembre El Litoral publicó una reseña firmada por Jorge Taverna Irigoyen, en la cual el columnista aventura que las obras expuestas "ayudan a convalidar la madurez del arte santafesino". Y destaca la potencia de los creadores convocados y el encanto visual de los trabajos.
Sobre el rosarino Juan Grela, que presentó cinco propuestas, destacó como "sus formas primitivas, de serena simbología, cantan a través de los colores de que son habitadas una vida humilde y fresca, con elementos aparentemente extemporáneos, pero de una admirable riqueza de contenido".
En efecto, en Grela se percibe una vida humilde (con chicos, animales, flores, lunas, casas que arman un mensaje que, según Taverna, posee una "poderosa autenticidad" y un "mensaje pleno de armonías", sin usar efectismos.
Sobre el santafesino (en realidad era oriundo de Azul pero se radicó en la capital provincial) López Claro afirmó: "grave y profundo en sus planos, donde las trabajadas superficies hacen jugar un sentido estereognóstico (lo 'tocable' con los dedos), llega a una cuarta dimensión: la del espacio-tiempo, sin abandonar sus resonancias sensibles".
"En tal sentido, no es frío o inalcanzable en sus proposiciones, sino que, en el misterio de sus signos y en la arcaica calidad de su materia, logra trascender expresivamente", añadió.
Al referirse a Luis Ouvrard, de Rosario, Taverna habló de “un artista cabal”. Desde su óptica una sola obra ("Trufas negras") sería suficiente para justificarlo, “tal la deliciosa atmósfera que hace flotar en ella este solitario de la pintura santafesina que hemos relacionado con los ‘nabis’ franceses”.
La importancia de la luz
Acerca del artista galvense Orlando Ruffinengo, recordó que comenzó siendo un primitivo y "hoy desemboca brillantemente en un surrealismo metafísico (¿o mágico?) que sigue de todas maneras prendido a la fuente que lo imantó desde sus comienzos: la luz".
Las cinco obras de Supisiche, le permitieron al crítico meditar acerca de la posibilidad de un paréntesis del artista en su habitual componente temático. "Porque si bien en alguna de sus pinturas continúan advirtiéndose ascendencias de isla y río, las mismas están ensordinadas en virtud de componentes facturarios y de diseño".
"El espacio protagoniza estos trabajos; un espacio de profundas sugerencias expresivas, en el que la celebración de la luz-color despliega fluyentes armonizaciones cromáticas. La casa de la viuda y Espera 1971 son dos pinturas que revelan la presencia de un pintor potente, de acentuados valores, en un periodo de indiscutible madurez creadora", remarcó.
Finalmente, al aludir a Vanzo resaltó su paleta contrastante y valoró especialmente las obras "Paisaje del puerto" y "El mate". Porque, al fin y al cabo, un puerto y una ronda de mate son formas de nombrar lo mismo, el lugar donde una postal o una acción cotidiana se vuelven rasgos de pertenencia. Un punto que sirve para sintetizar el espíritu de la muestra.