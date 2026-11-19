Fue en noviembre de 1971

La memorable muestra que certificó la madurez del arte santafesino del siglo XX

Seis pintores, entre ellos Ricardo Supisiche y César López Claro, reunieron treinta obras en el Museo Rosa Galisteo. Para la crítica de El Litoral, sus trabajos ayudaron a convalidar un momento excepcional de la expresión artística regional.