Torre Puerto y su apuesta al arte

"El paisaje que somos": mural y exposición dedicados al paisaje santafesino

La empresa inauguró una obra de gran formato en el hall de Corporate Towers. La misma es una representación del Puente Colgante a cargo de Jorgelina Parkinson, con curaduría de Gabriela “Pisca” Garrote. En sintonía, se presentó una muestra que captura el ambiente de la Setúbal y la zona del Puerto. En la previa al acto, El Litoral conversó con la artista para conocer más sobre su sello pictórico.