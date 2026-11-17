Torre Puerto continúa con su programa de impulso al arte y la cultura, transformando el hall de Corporate Towers en una galería de arte abierta a toda la comunidad. El pasado lunes 16, inauguró una obra a gran escala -óleo sobre lienzo- de la artista Jorgelina Parkinson, curada por el Estudio Balhaus bajo la dirección de Gabriela “Pisca” Garrote, con el Puente Colgante como protagonista.
"El paisaje que somos": mural y exposición dedicados al paisaje santafesino
La empresa inauguró una obra de gran formato en el hall de Corporate Towers. La misma es una representación del Puente Colgante a cargo de Jorgelina Parkinson, con curaduría de Gabriela “Pisca” Garrote. En sintonía, se presentó una muestra que captura el ambiente de la Setúbal y la zona del Puerto. En la previa al acto, El Litoral conversó con la artista para conocer más sobre su sello pictórico.
Acompañando a la obra, que permanecerá en el hall, se presentó la muestra “El paisaje que somos”, con una serie de óleos que retratan el paisaje litoral: la caleta del Puerto, las embarcaciones, las construcciones portuarias, las aves autóctonas, los camalotes y la vegetación característica de nuestra región.
La propuesta invita a trasladar al interior del edificio aquello que define nuestro entorno cotidiano. El río, el puerto, la naturaleza y la arquitectura de la ciudad se convierten en protagonistas de una experiencia artística que busca generar un vínculo entre el espacio construido y el paisaje que lo rodea.
Antes del acto formal y el brindis de honor, El Litoral conversó con Parkinson sobre la propuesta.
Emblema de un entorno
-¿Cómo surgió la convocatoria para sumar esta obra, que va a quedar permanente ya en Corporate Towers?
-Surge en una reunión con Pisca y María José: vieron una muestra mía, yo ahí planteé el lo que sería el mural hoy. A partir de ahí el principal motivo, el protagonista, fue el Puente.
-Un tema recurrente en tu obra: no solo este Puente Colgante, sino también otras estructuras portuarias dentro del paisaje.
-Sí, totalmente. Me gusta todo lo que es el tema puerto, las fábricas, los tonos terrosos: los llevo muy adentro. Nos atraviesa el río, y esos tonos están muy en mí.
-¿Cómo es pintar una obra de estas características, de una gran escala?
-Hice una cuadrícula. Con el boceto ya terminado, aceptado y consolidado, empiezo a trabajar con la cuadrícula, que es lo que me ayuda a organizarme con las proporciones. Y ahí empiezo muy lentamente con los grises, con los claros, con los oscuros, con las sombras, con las luces.
Capa a capa va tomando forma el color también, porque le voy dando capa a capa. Es óleo, así que tiene todo su tiempo, hay que esperarlo. Y dejar que el pincel baile y hable está bueno: me entregué al momento.
También lo que se hace es suspender el tema de las líneas: cuando ya por ahí están de más, uno empieza a eliminar las líneas.
-Son estructuras que te demandan mucho desde el punto de vista del dibujo.
-Mucho. Por eso lo que primero se hizo fue plantear un dibujo ajustado; y a partir de ahí empezar a romper con la mancha, con los colores; y empezar a disfrutar de lo que se ve.
-En cuanto al resto de la muestra, ¿cómo fue curarla? Tiene también otras imágenes que están en sintonía.
-Me costó al principio tomar la decisión de qué traía para para acompañar el mural, porque venía trabajando con la figura humana. Pero observando el mural me di cuenta que lo que tenía que presentar era toda la flora y la fauna de la laguna Setúbal, este que tiene una gran biodiversidad.
Me empecé a entusiasmar con las garcitas, con los flamencos, que vienen cuando la laguna empieza a bajar, los irupés. bueno, Y después con la parte urbana: vine a sacar fotos y vi que la Vieja Usina estaba custodiada por las dos torres: eso me me entusiasmó. Y bueno, no podían faltar tampoco Los Silos.
-Sos de Paraná, el ambiente del río te es familiar.
-Nos atraviesa el río, totalmente. Soy de Paraná, pero también tengo mucho vínculo con Santa Fe. Nos une mucho Santa Fe.
Arte y contexto
Luis Labath, director de Administración y Finanzas de Torre Puerto, fue el encargado de abrir el acto inaugural.
“Entendemos que desarrollar una ciudad es bastante más que construir edificios, centros comerciales, o torres y oficinas corporativas. Sino que también tiene que ver con generar, propiciar espacios, promover encuentros, acompañar la cultura; y fundamentalmente formar parte de aquello que nos identifica” afirmó.
“Con esta convicción, a principios de este año, pusimos en marcha un programa de apoyo, de estímulo a exhibiciones como esta, con una idea bien concreta; un poco ambiciosa pero sentida: transformar el hall de Corporate Towers en una especie de galería de arte permanente, abierta a los santafesinos”, agregó.
Esperando así “que propicie la chance de que diferentes expresiones artísticas puedan encontrar un espacio para acercarse a nuestra gente. El título que le da vida a esta exposición es ‘El paisaje que somos’: paisaje no como materia inerte, sino como realidad viva que define y constituye”.
Por su parte, Garrote manifestó su felicidad por “que se abra un nuevo espacio en la ciudad: ya hace más de un año que venimos haciendo obras de Zurbarán, el arte de los argentinos. Varios artistas han pasado ya por este hermoso lugar, hoy le tocó el turno a una entrerriana. De alguna manera este puente también nos une con Entre Ríos”.
Y destacó: “En lo personal he dedicado todo el año a hablar de mujeres en mis diferentes clases, darle lugar a las mujeres hacedoras en el arte, ocultas en el arte, que sean coleccionistas, mecenas, artistas, conservadoras, dibujantes, pintoras; y lo tomo como el broche de oro del año: que este lugar esté ocupado por el mural de una mujer”.
“En nuestra ciudad de Santa Fe hay mucha obra mural, mucha, pero si se ponen a pensar cada uno de ustedes y piensan en una iglesia, en un edificio, en un espacio público o semipúblico que tenga un mural, es de un hombre. Así que es maravilloso que la mujer siga ganando territorios como en este caso: tener a Jorgelina acá con esta obra”.
“Hoy es un día muy especial para mí, porque con la creación de este mural se me cumplió un deseo: llevar mi obra de caballerete a una pintura de otra escala. Para mí es un honor poder dejar una huella en esta querida ciudad, en este edificio tan emblemático de la ciudad de Santa Fe”, manifestó Parkinson.
Complementando lo que había contado minutos antes a El Litoral, expresó: “Desde el principio supe que el protagonista del mural iba a ser el Puente: no sólo por su valor arquitectónico, sino también por lo que simboliza para los santafesinos. Ya dentro de poco cumple 100 años, realmente creo que es uno de los símbolos más importantes de Santa Fe”.
“Creo que esta obra conserva lo que lo que tiene que tener una pintura que es el lenguaje propio: mi gesto, lo que interpreté, el momento de elegir con qué colores iba a tratar el mural. Eso tiene que ver con el con el gesto pictórico, y los que me conocen lo van a ver, y van a ver un Parkinson”, resaltó.
Y manifestó su satisfacción con que “las obras salgan de los espacios tradicionales y puedan estar conviviendo con la gente que entra y sale del edificio. Que alguien pase por la calle, entre y lo mire; y que pueda disfrutar el mural. Porque lo que tiene el mural es eso: te da la posibilidad de ampliar las miradas, de permanecer”.
Vínculo y legado
El cierre, antes del brindis, estuvo a cargo de María José Correa, CEO de Torre Puerto, quien comenzó sincerándose: “Hace diez años que venimos contemplando una pared blanca; me costaba entrar al hall de ingreso de la torre y seguir viéndola blanca”.
Sobre ese devenir expresó: “Las iniciativas nacen mucho de la política y de quienes lideran las grandes empresas: detrás de cada líder nacen las ideas de un equipo que acompaña. Después la sociedad en general te va acompañando en cada idea un poco loca que uno va teniendo”.
Opinó que “el arte tiene dos ejes (entre otros) que para mí son importantes: trasciende y une. Es algo que quizás no lo descubrimos en casa; quizás la vida te da la posibilidad de descubrir el arte por diferentes motivos, porque el arte emociona, mueve alguna fibra. Siempre estuvo esta cuestión de que si no vas a una galería, si no vas a un atelier, no vivís el arte”.
“Y el arte con la arquitectura hacen un match increíble. Entonces, ¿cómo no aprovechar este hall de ingreso, donde hay un montón de empresas privadas, donde hay mucha circulación de gente, que es vidriado, y empezar a exponer un poco el arte?”; eso permite “que llegue a aquellas personas que no estarían a lo mejor dispuestas a ir a un atelier o un museo”.
Y dio la prueba de ese alcance: “Los chicos de seguridad me dicen: ‘Majo, quieren saber quién es el artista. Pongan algo que diga quién es el artista, a qué se dedica, si es un artista argentino’”.
Destacó también la fecha elegida, un día después del aniversario de la fundación de Santa Fe: “Lo elegimos las tres y dijimos: ‘Vamos a hacernos eco del aniversario de una ciudad que nos da tanto, que tanto queremos, y con este mural que representa lo que somos’. Bien santafesinos, con este Puente Colgante”.
Y concluyó: “Estoy muy feliz porque no solamente vamos a trascender, sino que vamos a dejar un legado; porque quizás el día de mañana yo no estoy y la hora va a quedar ahí. Esto es para la ciudad, esto es para todos ustedes, para quienes aprecian el arte y quienes tienen que aprender a apreciar el arte”.