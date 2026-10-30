Programa Matching Funds de arteba

El Museo Rosa Galisteo incorporó tres obras históricas del arte argentino a su patrimonio

A través del programa Matching Funds de arteba, el museo provincial adquirió trabajos de Rogelio Polesello, Diana Chalukian y Víctor Magariños, referentes de la abstracción argentina. La iniciativa contó con el impulso de su Asociación de Amigos y el acompañamiento de empresas e instituciones santafesinas.