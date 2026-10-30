El Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez de Santa Fe sumó tres importantes obras a su patrimonio artístico, en el marco de su participación en la 35ª edición de arteba, una de las ferias de arte contemporáneo más relevantes de América Latina. Las adquisiciones fueron posibles gracias al programa Matching Funds, impulsado por Fundación arteba, y a la articulación de la Asociación de Amigos del museo con empresas, instituciones y representantes del sector público provincial.
El Museo Rosa Galisteo incorporó tres obras históricas del arte argentino a su patrimonio
A través del programa Matching Funds de arteba, el museo provincial adquirió trabajos de Rogelio Polesello, Diana Chalukian y Víctor Magariños, referentes de la abstracción argentina. La iniciativa contó con el impulso de su Asociación de Amigos y el acompañamiento de empresas e instituciones santafesinas.
Las piezas adquiridas pertenecen a tres figuras centrales de la abstracción argentina: Rogelio Polesello, Diana Chalukian y Víctor Magariños. Se trata de obras realizadas durante las primeras etapas de sus trayectorias, entre 1950 y 1958, que permitirán ampliar y enriquecer la colección del museo santafesino.
La incorporación constituye un avance significativo para el patrimonio cultural de la provincia, no solamente por la relevancia de los artistas seleccionados, sino también por el valor histórico de las piezas y su aporte a la representación de movimientos fundamentales del arte argentino del siglo XX.
Tres obras que enriquecen la historia del arte argentino
Entre las adquisiciones se encuentra Mi primer amor (1958), de Rogelio Polesello, una monocopia de 70 por 50 centímetros que pertenece al período inicial de producción del artista. La pieza tiene un particular interés histórico y técnico, ya que reúne distintas técnicas plásticas en una misma composición y permite reconocer algunas de las búsquedas experimentales que caracterizaron sus primeros años de trabajo. Además, cuenta con un antecedente relevante: fue exhibida en 1959 en la histórica Galería Galatea, un espacio significativo para la circulación y difusión de las nuevas tendencias artísticas de aquella época.
La segunda obra incorporada es Sin título (1956), de Diana Chalukian, un collage de 54 por 47 centímetros cuya adquisición representa uno de los acontecimientos más destacados de esta participación. Se trata del primer ingreso de una obra de Diana Chalukian a una colección pública, un hecho de especial trascendencia para el reconocimiento y la preservación de su producción artística. La incorporación no solamente enriquece el patrimonio del Rosa Galisteo, sino que también contribuye a otorgar mayor visibilidad institucional a una artista cuya obra forma parte de la historia de la abstracción argentina. Este reconocimiento adquiere especial relevancia si se considera que Chalukian fue una de las pocas mujeres vinculadas a los movimientos de vanguardia abstracta de mediados del siglo XX. Su participación en el histórico Grupo Joven, fundado en 1946 por Víctor Magariños, permite dimensionar su lugar dentro de una escena artística en la que las mujeres tuvieron una presencia frecuentemente menos reconocida por la historiografía tradicional. Para el museo, los coleccionistas que conservan obras de la artista y los mecenas que hicieron posible la adquisición, este ingreso representa un aporte que trasciende la compra de una pieza: contribuye a su reconocimiento dentro del patrimonio artístico público argentino.
La tercera adquisición corresponde a Sin título (1950), de Víctor Magariños, un dibujo sobre papel de 22,5 por 16 centímetros. Magariños fue una figura destacada en el desarrollo de la abstracción argentina y uno de los impulsores del Grupo Joven, creado en 1946, que reunió a artistas interesados en explorar nuevos lenguajes y romper con las formas tradicionales de representación. La incorporación de una obra de su producción temprana permite fortalecer la presencia de este período de experimentación artística dentro de la colección provincial.
En conjunto, las tres piezas ofrecen una mirada sobre los primeros desarrollos de la abstracción argentina y contribuyen a preservar un capítulo fundamental de la historia de las artes visuales del país.
El valor del mecenazgo para construir patrimonio
La participación del Museo Rosa Galisteo en el programa Matching Funds fue posible gracias al trabajo de su Asociación de Amigos, que impulsó la conformación de un Fondo de Adquisiciones destinado a incrementar el patrimonio de la institución.
La iniciativa contó con Torre Puerto, como principal mecenas, junto con el acompañamiento de Jerárquicos Salud, Amiun y FAPERSA.
También recibió el apoyo de las cámaras de Senadores y de Diputados de la Provincia de Santa Fe, en una articulación entre el sector privado y el ámbito público que permitió concretar las adquisiciones.
En este marco, se destaca el acompañamiento de los legisladores Paco Garibaldi, José Corral, Ximena García, Mariano Cuvertino y Gisel Mahmud, quienes respaldaron la iniciativa orientada a fortalecer el patrimonio cultural santafesino.
El mecanismo de financiamiento representa una herramienta especialmente valiosa para los museos públicos, que encuentran en este tipo de programas una oportunidad para incorporar obras relevantes mediante la participación de distintos actores comprometidos con la cultura.
A diferencia de una adquisición privada, las piezas que ingresan a un museo público pasan a formar parte de un patrimonio colectivo, destinado a la conservación, la investigación, la exhibición y el acceso de las generaciones presentes y futuras.
De esta manera, el aporte de los mecenas adquiere una dimensión que excede el financiamiento de una compra: se transforma en una inversión cultural de largo plazo.
Arteba y un programa que conecta museos, artistas y coleccionistas
La participación del museo santafesino se concretó en el marco de la 35ª edición de arteba, que se desarrolla del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en La Rural de Buenos Aires.
Con 69 galerías y más de 400 artistas, la feria se consolidó como una plataforma de encuentro entre creadores, galeristas, coleccionistas, curadores e instituciones culturales de Argentina y del exterior.
Uno de sus principales instrumentos de fortalecimiento institucional es el Programa de Adquisiciones para Museos, que desde hace dos décadas promueve la incorporación de obras de artistas argentinos a colecciones públicas y privadas.
Dentro de esta iniciativa funciona Matching Funds Zurich, un esquema que combina un aporte inicial con fondos de contraparte gestionados por las instituciones participantes.
El objetivo es facilitar que los museos puedan completar, ampliar y actualizar sus colecciones, al tiempo que se favorece la circulación y el reconocimiento de los artistas argentinos.
En sus más de veinte años de desarrollo, el programa general de adquisiciones de arteba contribuyó a incorporar alrededor de 450 obras a colecciones institucionales de distintos lugares del mundo.
La edición 2026 cuenta con la participación de importantes instituciones internacionales, entre ellas el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte de Lima, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona y el Museum of Contemporary Art de Chicago, además de numerosos museos argentinos.
La presencia del Rosa Galisteo en este circuito representa una oportunidad para fortalecer sus vínculos con el sistema artístico nacional e internacional y proyectar el patrimonio cultural santafesino más allá de las fronteras provinciales.
Un patrimonio que crece y permanece
La adquisición de las obras de Polesello, Chalukian y Magariños constituye un nuevo paso en el fortalecimiento de la colección del Museo Rosa Galisteo, una de las instituciones culturales de referencia de Santa Fe.
Las tres piezas, vinculadas a un período decisivo de la modernidad artística argentina, permitirán ampliar las posibilidades de investigación, conservación y difusión de este movimiento.
Pero el alcance de la iniciativa también se proyecta hacia el futuro: demuestra cómo la cooperación entre instituciones culturales, asociaciones civiles, empresas y organismos públicos puede generar resultados concretos y duraderos.
En este caso, el esfuerzo conjunto permitió que tres obras de valor histórico ingresen al patrimonio público provincial, garantizando su preservación y su futura disponibilidad para la comunidad.
Porque incrementar la colección de un museo no significa solamente sumar obras: también implica ampliar las posibilidades de conocer, estudiar y compartir la historia del arte argentino.