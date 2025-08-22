Expectativas de superar los 100 qq/ha

Maíz: en dos semanas arranca la siembra con el mejor escenario de los últimos 5 años

Ingenieros incluso señalan que se está aplicando fertilizantes apuntando a superar los 120 qq/ha. Con el mejor escenario hídrico desde el 2020, pérfiles cargados y recuperación de napas, las siembras tempranas serán protagonistas, arrancando desde la primera posición en la parrilla de largada de la gruesa 2025/26.