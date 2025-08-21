Luego de los abundantes registros de esta semana

Regresan las lluvias a toda el área agrícola santafesina

Al comienzo de la perspectiva, soplarán vientos del Trópico, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola. Paralelamente, tendrán lugar precipitaciones de frente caliente, sin que baje sensiblemente la temperatura, haciendo aportes moderados a abundantes sobre el sudeste y el centro-este del área agrícola.