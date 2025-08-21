Regresan las lluvias a toda el área agrícola santafesina
Al comienzo de la perspectiva, soplarán vientos del Trópico, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola. Paralelamente, tendrán lugar precipitaciones de frente caliente, sin que baje sensiblemente la temperatura, haciendo aportes moderados a abundantes sobre el sudeste y el centro-este del área agrícola.
Tras lluvias superiores a los 60 mm. en gran parte del territorio santafesino, desde este viernes volverían las precipitaciones.
Al inicio del período, vientos provenientes del Trópico causarán un aumento de las temperaturas. Se esperan registros por encima de lo normal en gran parte de la zona, con focos de calor intenso especialmente en el norte de la región agrícola. Por el contrario, el centro tendrá temperaturas normales y el sur, valores ligeramente por debajo de lo habitual.
Altas temperaturas: El noreste del NOA, la mayor parte de la Mesopotamia, el sudeste de Paraguay y el sur de la región del Chaco experimentarán máximas superiores a los 25°C, alcanzando incluso los 30°C o 35°C en el extremo norte.
Temperaturas moderadas: En el este del NOA, el sur de la Mesopotamia, el este de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte de Uruguay, las temperaturas máximas oscilarán entre 20°C y 25°C, aunque se podrían presentar focos con valores más altos.
Se esperan registros por encima de lo normal en gran parte de la zona, con focos de calor intenso especialmente en el norte de la región agrícola
Temperaturas frescas: El centro del NOA, el oeste de Cuyo y gran parte de la provincia de Buenos Aires registrarán máximas entre 15°C y 20°C.
Las temperaturas más bajas: Las únicas zonas que verán máximas inferiores a los 15°C serán el oeste del NOA y el sur de Buenos Aires, con focos aún más fríos en el NOA.
Precipitaciones
Al mismo tiempo que las altas temperaturas, se esperan lluvias de frente cálido. Estas precipitaciones no vendrán acompañadas de un descenso notable de la temperatura.
Lluvias moderadas a abundantes: El sudeste y el centro-este de la zona agrícola, especialmente en los alrededores del Río de la Plata, recibirán las mayores precipitaciones. También se prevén aportes significativos en la Cordillera Sur y Central.
Lluvias escasas: En cambio, el norte, el oeste y la mayor parte del norte de la región agrícola tendrán lluvias escasas o nulas (con acumulados inferiores a los 10 mm).
Distribución por regiones:
La Cordillera Sur y Central tendrá precipitaciones muy abundantes.
La mayor parte del área agrícola paraguaya y el oeste y norte del área agrícola argentina recibirán lluvias escasas o nulas.
La mayor parte de la Mesopotamia, gran parte de la Región del Chaco, el este de la Región Pampeana y todo Uruguay verán precipitaciones moderadas a muy abundantes (entre 10 y 50 mm).
Heladas
Tras el paso del frente, se espera la entrada de una masa de aire polar, lo que provocará un marcado descenso de las temperaturas mínimas en la mayor parte del área agrícola. Esto generará heladas generalizadas en las zonas serranas y cordilleranas del oeste, abarcando desde el centro del NOA hasta el centro de Cuyo.
Temperaturas mínimas por encima de los 10°C: Solo el este de Salta, el norte de la Región del Chaco y gran parte de Paraguay mantendrán mínimas superiores a 10°C, con un foco que podría superar los 15°C.
Mínimas entre 5°C y 10°C: El este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el sudeste de Paraguay, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, el norte de Córdoba, el oeste de la Región Pampeana y el noroeste de Uruguay registrarán temperaturas entre 5°C y 10°C, con un leve riesgo de heladas localizadas.
Tras el paso del frente, se espera la entrada de una masa de aire polar, lo que provocará un marcado descenso de las temperaturas mínimas en la mayor parte del área agrícola.
Mínimas con riesgo de heladas: El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la Región Pampeana y la mayor parte de Uruguay tendrán temperaturas entre 0°C y 5°C, con heladas localizadas.
Heladas intensas: Las mínimas más bajas, con valores por debajo de 0°C, se darán en las zonas serranas del oeste del NOA, el oeste de Cuyo y el sudeste de Buenos Aires. En el NOA y Cuyo, se espera una franja con valores que podrían llegar a los -5°C, generando heladas generales.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.