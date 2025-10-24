Sector porcino

Senasa aprobó el nuevo Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad Aujeszky

El organismo sanitario aprobó un nuevo Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky, que reemplaza al vigente desde 2009. La medida actualiza los criterios de vigilancia, diagnóstico y bioseguridad, e incorpora nuevas categorías sanitarias para todos los establecimientos porcinos del país.