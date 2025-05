Le ganó la pulseada a “La Niña”

La soja de primera deja sorpresas en plena cosecha: el rinde promedio alcanza los 41 qq/ha

“Si me contabas en enero o febrero que iba a ver estos rindes, no te creía”. “La recuperación ha sido sorprendente, pero no les llegó a todos”, advierten desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Gran empujón: el buen tiempo avanzar con el 70% de la cosecha de soja de 1ra, pero debería acercarse al 90%.