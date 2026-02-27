La ITIA suspendió a Leonardo Aboian hasta 2032 por arreglos de partidos y apuestas

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció una suspensión de seis años y nueve meses para el argentino Leonardo Aboian, junto a una multa de 40.000 dólares, tras la admisión de 30 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis.
Según informó el organismo, el jugador de 27 años aceptó haber amañado ocho partidos —de singles y dobles— disputados en el ITF World Tennis Tour y el circuito ATP Challenger entre 2018 y 2025.
Qué implica el castigo y hasta cuándo rige
Aboian ya estaba suspendido de manera provisional desde el 19 de septiembre de 2025, pero ahora la sanción quedó firme y lo marginará del tenis hasta el 18 de junio de 2032.
La pena incluye la prohibición de jugar, entrenar o asistir a torneos y eventos autorizados o sancionados por los miembros de la ITIA, un alcance que lo deja fuera de cualquier competencia oficial del circuito.
Los cargos: apuestas, manipulación y silencio
Además de reconocer el arreglo de resultados en ocho presentaciones, Aboian aceptó todos los cargos formulados por la ITIA, entre ellos facilitar apuestas, manipular eventos, recibir pagos por no competir al máximo y no reportar acercamientos corruptos.
En lo económico, la multa total informada es de US$40.000, aunque solo deberá abonar US$15.000: los US$25.000 restantes quedarán en suspenso, condicionados al cumplimiento de la sanción.
Ranking, títulos y la última vez en cancha
En el ranking ATP actual figura lejos de sus mejores números: llegó a ser 453° en singles (septiembre de 2022) y 229° en dobles (abril de 2025). En el circuito ITF incluso alcanzó el 196° en singles.
En ITF ganó tres títulos individuales entre 2021 y 2022 en Egipto y acumuló 19 coronas de dobles desde 2019 hasta 2025, con festejos también en Argentina, como el M15 de Buenos Aires y torneos en Salta y Río Cuarto.
Su última presentación oficial fue en el Challenger de Villa María, a mediados de septiembre de 2025. En dobles cayó en primera ronda y en singles superó una fase de qualy, pero fue eliminado por Facundo Bagnis en la instancia siguiente.
Un caso que vuelve a poner el foco en la integridad
La decisión de la ITIA se inscribe en el control anticorrupción del tenis profesional, que apunta a desalentar amaños, apuestas irregulares y cualquier conducta que comprometa la competencia.
Con la sanción firme, Aboian queda fuera del circuito por más de seis años, una pena inusual por extensión y gravedad, que marca un antecedente fuerte para el tenis argentino en el plano disciplinario.