Tenis

La ITIA suspendió a Leonardo Aboian hasta 2032 por arreglos de partidos y apuestas

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le aplicó una pena de casi siete años tras admitir 30 infracciones, incluyendo el amaño de ocho partidos. El argentino, que supo ganar títulos en el circuito ITF, no podrá competir ni asistir a eventos oficiales.