ATP 500 de Acapulco

La jugada del torneo: Zverev “invadió” el aire rival y el umpire convalidó el punto

Alexander Zverev venció a Corentin Moutet 6-2 y 6-4 en el ATP 500 de Acapulco. El partido quedó marcado por un punto insólito: el alemán golpeó la pelota “del otro lado” y fue válido por reglamento.