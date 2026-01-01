Fuerte decisión de la AFA

Los juveniles que se vayan por la patria potestad no podrán ser convocados a la Selección Argentina

Tras el conflicto que involucró a River y al representante Martín Guastadisegno, la Asociación del Fútbol Argentino trabaja en una normativa que impactará de lleno en las inferiores. La conducta abusiva del agente llevó a tomar medidas extremas. “Es en favor de los clubes” dijeron desde la institución que preside Claudio Tapia.