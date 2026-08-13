La nadadora argentina Agostina Hein tuvo una actuación histórica en el Pan Pacific Championships de Irvine, donde conquistó la medalla de bronce en los 400 metros combinados y estableció un nuevo récord sudamericano.
Agostina Hein ganó el bronce y estableció un nuevo récord sudamericano en los 400 metros combinados
Con un tiempo de 4:32.54, Hein no solo se llevó el bronce, sino que también mostró su potencial frente a las mejores del mundo.
Hein, oriunda de Campana, registró 4:32.54 en la final, una marca que le permitió subir al tercer escalón del podio y convertirse en protagonista de una jornada inolvidable para la natación argentina.
Marca histórica en los 400 combinados
La argentina ya había dado una muestra de su gran nivel en las series, donde había conseguido 4:35.43, el mejor tiempo de todas las participantes. Su rendimiento fue incluso superior a los registros de las tres medallistas olímpicas de París 2024 en esta prueba: Summer McIntosh, Katie Grimes y Emma Weyant.
Con este nuevo récord sudamericano, Hein ratificó su crecimiento y se consolidó entre las grandes figuras de la natación argentina.