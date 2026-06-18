El histórico extenista español Rafael Nadal le agradeció al astro argentino Lionel Messi por afirmar que se siente “identificado” con su forma de jugar" en el reportaje posterior al partido entre Argentina y Argelia.
El agradecimiento de Nadal tras enterarse de que Messi se siente identificado con él
El extenista español utilizó sus redes sociales para responderle al capitán argentino luego de su histórico debut mundialista frente a Argelia. También lo felicitó por alcanzar el récord de goles.
El máximo ganador en la historia de Roland Garros, con un increíble récord de 14 conquistas, aprovechó para felicitar al “10” por su arranque en la actual Copa del Mundo.
Lionel Messi afrontó a la prensa por haber sido premiado como el mejor jugador del partido, luego de una excelente e histórica actuación ante el conjunto argelino: marcó su primer hat-trick mundialista en el triunfo argentino por 3-0 e igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, con 16 conquistas.
Rafael Nadal respetó la habitual camaradería entre los mejores deportistas de la historia y le agradeció a Messi por haberlo mencionado luego de su inolvidable actuación ante Argelia.
Tras convertir por triplicado, al delantero de 38 años se le preguntó qué lo mantiene motivado para seguir con un nivel excelente en los últimos compases de su carrera, por lo que el jugador del Inter Miami se comparó con el especialista en canchas de polvo de ladrillo.
“Me identifico mucho con Nadal, creo que somos muy parecidos”, afirmó el máximo goleador de la historia de los Mundiales, al asegurar que siempre quiere “dar el máximo” y sentirse bien dentro de una cancha.
Ante esta mención, el español agradeció de manera respetuosa con una historia en su cuenta oficial de Instagram, celebrando también el exitoso comienzo del “10” en el Mundial en el que defiende la corona obtenida en Qatar 2022.
Por último, luego de sus tantos partidos inolvidables, Messi afirmó que seguirá jugando “mientras pueda y esté bien para hacerlo” y simplificó la realidad al máximo, recordando su infancia: “a mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito”.