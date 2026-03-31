El exfutbolista Sergio Agüero volvió a ser noticia, esta vez por un episodio desafortunado. El “Kun” sufrió la rotura del tendón de Aquiles durante un partido de fútbol senior disputado entre Independiente y River Plate, en la categoría para mayores de 35 años.
Sergio Agüero sufrió la rotura del tendón de Aquiles en un partido senior con Independiente
El exdelantero de la Selección argentina debió abandonar el campo de juego en medio de un intenso dolor tras una acción sin contacto. Fue trasladado a un centro médico, donde se confirmó la gravedad de la lesión.
El encuentro se jugó en el predio que el club de Avellaneda posee en Wilde, donde el equipo local se impuso por 2-0. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano tras la lesión del exdelantero, que debió retirarse antes del final.
Una lesión sin contacto y de alta gravedad
La acción que derivó en la lesión se produjo en el segundo tiempo y no involucró a ningún rival. En un movimiento aislado, Agüero realizó un giro brusco que comprometió su pierna izquierda, lo que provocó su inmediata caída al suelo.
Las imágenes evidenciaron el dolor del exjugador, que tuvo que ser asistido tanto por compañeros como por futbolistas rivales para abandonar el campo de juego. Este tipo de lesiones, frecuentes en esfuerzos explosivos o cambios de dirección, suelen implicar largos tiempos de recuperación.
Traslado y diagnóstico médico
Luego del incidente, Agüero fue trasladado al Sanatorio Otamendi, donde los estudios confirmaron la rotura del tendón de Aquiles. Se trata de una lesión de carácter severo que, en la mayoría de los casos, requiere intervención quirúrgica.
El propio exdelantero, de 37 años, se expresó a través de sus redes sociales: “Me hice una resonancia. Ya todos saben que salí lesionado. Primero agradecer a todos los chicos de Independiente y también los de River que están preocupados. Me rompí el tendón y mañana empezaré con los estudios, seguramente hay que operar, no queda otra”.
El respaldo del club y el entorno
Desde la cuenta oficial del equipo senior de Independiente también se manifestaron tras conocerse el diagnóstico. “Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun! Te esperamos pronto”, expresaron.
Alejado del fútbol profesional desde su retiro, Agüero mantenía actividad en este tipo de competencias recreativas. Ahora, deberá afrontar un proceso de recuperación exigente, que vuelve a poner a prueba su fortaleza física y anímica.